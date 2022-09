E di quella del presidente cinese in patria alla vigilia del 20° Congresso del Partito comunista cinese. Prevista la firma di accordi bilaterali. I kazaki guardano alla Cina per bilanciare il peso della Russia. Pechino corteggia un importante fornitore di materie prime ed energia. Non mancano attriti tra le due parti.

Pechino (AsiaNews) – Cementare la posizione cinese in Asia Centrale e segnalare che in un momento di crisi economica per la Cina la leadership di Xi Jinping è salda e indiscussa. Sono i due motivi che secondo gli esperti spiegano la tempistica della visita di Xi in Kazakistan il 14 settembre.

Sarà il primo viaggio all’estero del presidente cinese dallo scoppio della pandemia da Covid-19 a inizio 2020. Dopo la tappa kazaka, Xi parteciperà in Uzbekistan al vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). Dal 13 al 15 settembre anche il papa sarà in terra kazaka per una missione apostolica, con Catholic News Agency che non esclude un (improbabile) incontro tra i due.

La popolazione cinese spera poi che il tour centroasiatico di Xi sia il primo passo verso l’allentamento delle draconiane restrizioni sanitarie per il Covid-19. Difficile però che ciò avvenga prima della fine del 20° Congresso del Partito comunista cinese, che si aprirà il 16 ottobre. A detta di diversi analisti, le visite in Kazakistan e Uzbekistan alla vigilia dei lavori congressuali sono anche segno che Xi si è assicurato la permanenza al potere.

Nel giorno di visita a Nur-Sultan, Xi firmerà una serie di accordi bilaterali con il capo di Stato kazako Kassym-Jomart Tokayev, ha anticipato il ministero degli Esteri dell’ex repubblica sovietica.

Pechino è il principale attore economico in Asia centrale, ma Mosca rimane il dominus militare. Il viaggio di Xi è visto come un’occasione per riaffermare la crescente egemonia cinese nella regione mentre la Russia è alle prese con le ricadute politiche ed economiche della sua aggressione all’Ucraina. Al vertice Sco, il leader supremo cinese dovrebbe incontrare Vladimir Putin. Fermandosi prima in Kazakistan, Xi potrebbe voler lanciare un messaggio al presidente russo: la Cina riconosce la sovranità delle nazioni centrasiatiche.

Nel 2014 Putin ha detto che il Kazakistan è una creazione artificiale del suo primo presidente, Nursultan Nazarbaev. I kazaki, che convivono con una nutrita comunità di origine russa, temono che dopo l’Ucraina il Cremlino possa minacciare anche la loro indipendenza.

Il Kazakistan è un primario fornitore di minerali, metalli ed energia alla Cina. È anche uno snodo chiave per il passaggio delle merci cinesi dirette in Europa nell’ambito della Belt and Road Initiative, il megaprogetto infrastrutturale annunciato nel 2013 da Xi proprio dal suolo kazako. Da quel momento gli investimenti cinesi in Asia centrale hanno superato quelli russi.

Per il Kazakistan passa anche il gasdotto che trasporta il gas turkmeno fino allo Xinjiang, nella Cina nordoccidentale – il Turkmenistan è il principale fornitore di gas naturale ai cinesi. Dopo le proteste di piazza di inizio anno per l’aumento del carovita, da parte cinese sono trapelate preoccupazioni per la stabilità del Kazakistan.

In realtà, nel periodo dei tumulti non si sono registrati blocchi delle infrastrutture energetiche. Osservatori sul luogo sottolineano sempre che qualsiasi gruppo che voglia salire al potere in Kazakistan non saboterebbe i gasdotti e gli oleodotti, che rappresentano la ricchezza della nazione.

Questo non significa che Pechino e Nur-Sultan non possano avere attriti. Frange nazionaliste cinesi sostengono che tradizionalmente la Cina ha esercitato il proprio controllo sul territorio kazako. Allo stesso tempo, negli ultimi anni vi sono state in Kazakistan proteste contro la crescente presenza delle imprese cinesi nel Paese, considerate grandi inquinatrici. Senza dimenticare il malcontento dei kazaki nei confronti dei cinesi per il trattamento dei propri “cugini” dello Xinjiang. La Cina è accusata da più parti di aver imprigionato in veri e propri lager più di un milione di musulmani turcofoni, anche di etnia kazaka.