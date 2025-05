Le notizie di oggi: nuovi test missilistici di Pyongyang. Secondo uno studio pubblicato su Lancet almeno il 30% delle ragazze (e il 13% dei ragazzi) vittime di abusi sessuali in India prima dei 18 anni. Ambientalista vietnamita in carcere a processo di nuovo per aver scritto “abbasso il comunismo”. Teheran plaude alla fine degli attacchi Usa contro gli Houthi. Riyadh pronta a sottoscrivere un accordo con gli Stati Uniti sullo sfruttamento dei minerali.

RUSSIA - CINA

Il presidente cinese Xi Jinping è atterrato ieri a Mosca per una visita chiave di tre giorni, che prevede la partecipazione alla grande parata del Giorno della Vittoria in programma domani, in una dimostrazione di sostegno a Vladimir Putin. Mosca e Pechino hanno dichiarato una “partnership senza limiti” nelle settimane precedenti l’invasone russa dell’Ucraina, espandendo i legami militari e commerciali. La stampa russa oggi parla, esaltandoli, di legami “resilienti”.

COREA DEL NORD

Il regime di Pyongyang ha effettuato oggi un nuovo test missilistico, lanciando una serie di missili balistici a corto raggio. Lo riferisco l’esercito sud-coreano, a una settimana di distanza dalla presentazione dell’armamentario a disposizione dell’ultima nave da guerra varata dalla Corea del Nord cui ha partecipato anche il dittatore Kim Jong-un. Missili balistici a corto raggio sono stati sparati “dall’area di Wonsan nel mare dell’Est [Giappone] tra le 8.10 e le 9.20 circa di oggi”.

INDIA

Almeno il 30% delle ragazze e il 13% dei ragazzi al di sotto dei 18 anni in India sono stati abusati sessualmente prima del compimento dei 18 anni. È quanto emerge da uno studio pubblicato su Lancet, incentrato su stime relative a violenze sessuali in oltre 200 Paesi fra il 1990 e il 2023. I tassi più alti nell’Asia del sud e vanno dal 9,3% in Bangladesh al 30,8% in India. Nel mondo, si stima che circa una ragazza su cinque e un ragazzo su sette subiscano violazioni prima della maggiore età.

VIETNAM

Un attivista e ambientalista vietnamita di primo piano, già in carcere per una precedente condanna, ha subito una nuova incriminazione per aver scritto “abbasso il comunismo”. Trinh Ba Phuong, in prigione con una sentenza a 10 anni per “diffusione” di informazioni su una disputa su terreni nel 2020 che ha visto scontrarsi polizia e abitanti dei villaggi nei pressi di Hanoi, dovrà ora rispondere di “propaganda contro lo Stato” in relazione a scritte sui muri della sua cella.

IRAN - YEMEN

Teheran accoglie con favore la fine degli attacchi statunitensi allo Yemen, come annunciato dal presidente Usa Donald Trump dopo che il movimento ribelle Houthi ha accettato di bloccare gli assalti alle navi commerciali in rotta per il mar Rosso o lo Stretto di Bab al-Mandab. Tuttavia, l’accordo per il cessate il fuoco non include Israele, che resta obiettivo dei miliziani filo-iraniani.

ARABIA SAUDITA - USA

Riyadh sta elaborando un accordo con gli Stati Uniti sulla cooperazione nei settori delle risorse minerarie. A discutere del “memorandum” sarebbero il ministero saudita dell’Industria e delle Risorse minerali e il Dipartimento Usa dell’Energia, alla vigilia del viaggio nel regno del presidente Donald Trump in programma la prossima settimana. Un progetto che rientra nella Vision 2030 che mira a diversificare l’economica affrancandola dal petrolio.

HONG KONG

Hong Kong ha approvato una legge che ha reso più facile per il governo creare nuove terre attraverso la bonifica di Victoria Harbour, a dispetto delle obiezioni e degli allarmi lanciati dagli esperti. La pratica per decenni è stata fondamentale per trainare la crescita economica. L’attuale leadership ha definito “restrittivi” i vincoli ambientali introdotti negli anni ‘90, proponendo una revisione che permetta di accelerare i piccoli progetti e affidando maggiore potere ai funzionari.

GEORGIA

Il congresso Usa ha approvato a maggioranza schiacciante, 349 favorevoli su 433 membri, il Megobari Act. La norma intende “contrastare l’influenza del partito comunista della Cina, del regime dell’Iran e della Federazione Russa in Georgia” e sanzionare i membri del governo e del Sogno Georgiano per il rifiuto dell’integrazione europea e le repressioni alle opposizioni.