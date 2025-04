Le notizie di oggi: amnistia di capodanno in Myanmar per 5mila prigionieri, esclusi quelli politici. Le sanzioni di Washington contro le esportazioni di petrolio iraniano colpiscono anche la Cina. Le Maldive vietano l’ingresso dei turisti israeliani come ritorsione per la guerra a Gaza. Bangkok svela il primo robot-poliziotto creato con l’intelligenza artificiale. Giappone meta favorita dei taiwanesi.

CAMBOGIA-CINA

Nel suo viaggio in Sud-est asiatico il presidente cinese Xi Jinping è arrivato questa mattina in Cambogia in un giorno decisamente particolare: proprio oggi ricorrono infatti i 50 anni dall'inizio del terribile genocidio scatenato dai khmer rossi di Pol Pot, una delle pagine più nere della storia del Novecento. Nel suo discorso all'arrivo davanti al re Norodom Sihamoni e al presidente del Senato Hun Sen, il presidente Xi non ha ovviamente fatto alcun riferimento alla ricorrenza, ma ha affermato che "i legami bilaterali tra Cina e Cambogia, forgiati e coltivati con cura dalle successive generazioni di leader di entrambe le parti, hanno superato la prova del mutevole contesto internazionale e sono rimasti solidi come sempre".

MYANMAR

La giunta militare ha concesso l’amnistia a quasi 5mila detenuti per il Capodanno, che potranno lasciare oggi il carcere. Dal provvedimento sono esclusi attivisti, oppositori e prigionieri politici - a migliaia arrestati dal golpe nel febbraio 2021 - come Aung San Suu Kyi, che resta in prigione. Agli altri detenuti pene ridotte di un sesto, ad eccezione di chi ha commesso reati gravi; fra questi vi sono associazione illegale e terrorismo usati per imprigionare gli oppositori. Oggi il leader birmano Min Aung Hlaing compie un raro viaggio all’estero, a Bangkok, per incontrare il premier malaysiano Anwar Ibrahim, con Kuala Lumpur che quest’anno presiede il blocco Asean.

INDIA

Le scorte di grano nei magazzini governativi sono aumentate del 57%, toccando il massimo dell’ultimo triennio, all’inizio del nuovo anno di raccolta. Al primo aprile le riserve ammontavano a 11,8 milioni di tonnellate, ben al di sopra dell’obiettivo di 7,46 milioni di tonnellate e di 4 milioni maggiori rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Anche le riserve di riso hanno totalizzato un record di 63,09 milioni di tonnellate, superando l’obiettivo fissato da Delhi di 13,6 milioni.

IRAN - CINA - USA

Washington ha emesso ieri nuove sanzioni contro le esportazioni di petrolio iraniano, che colpiscono anche una raffineria indipendente “Teapot” con sede in Cina. L’amministrazione del presidente Usa Donald Trump vuole mettere pressione su Teheran, in vista dei colloqui sul nucleare. Dopo i primi contatti in Oman è previsto nel fine settimana a Roma un nuovo incontro fra le parti.

MALDIVE - ISRAELE - GAZA

In settimana le Maldive hanno ratificato una modifica alle leggi sull’immigrazione, vietando l’ingresso ai visitatori con passaporto israeliano in risposta alla guerra a Gaza. Tuttavia, i cittadini dello Stato ebraico con secondo passaporto potranno entrare nell’arcipelago. Nel 2025 si contano già oltre 700mila turisti; lo scorso anno gli israeliani che hanno visitato le isole erano 11mila.

THAILANDIA

La Royal Thai Police (Rtp) ha condiviso ieri le foto del primo robot-poliziotto del Paese creato con intelligenza artificiale, chiamato “colonnello Nakhonpathom Plod Phai” e schierato nella provincia di Nakhon Pathom per il festival di Songkran. Soprannominato “AI police cyborg 1.0” è un ufficiale in stile Robocop dotato di telecamere smart derivanti dall’AI e capaci di osservare a 360 gradi.

TAIWAN - GIAPPONE

Oltre il 75% dei taiwanesi afferma che il Giappone è il Paese preferito, seguito da Corea del Sud con uno scarno 4%, poi Cina e Stati Uniti al 3%. È quanto emerge da uno studio della Japan-Taiwan Exchange Association condotto fra dicembre e gennaio su migliaia di taiwanesi fra 20 e 80 anni. Il Sol Levante resta la nazione più popolare dal 2008, quando è iniziato il rilevamento, sebbene quest’anno l’indice di gradimento è aumentato di 16 punti rispetto al 2022.

RUSSIA

Il tribunale di Ekaterinburg sugli Urali ha sciolto la “Fondazione Rojzman” di beneficenza per l’aiuto ai bambini con malattie rare, fondato dall’ex-governatore e ora politico di opposizione Evgenij Rojzman. L’accusa è di “spese non giustificate”, peraltro negata dalla stessa organizzazione che raccoglieva fondi anche per medicine molto care contro l’atrofia muscolare spinale.

TAGIKISTAN

Il presidente del Tagikistan, Emomali Rakhmon, ha firmato le modifiche al Codice penale che introducono gravi responsabilità per la manipolazione illegale dei vettori di energia elettrica. Previste forti multe e pene fino a 10 anni di detenzione per l’alterazione dei dati di lettura dei contatori, allo scopo di evitare i pagamenti per l’energia erogata, o per uso senza connessione.