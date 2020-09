La pellicola di 93 minuti è stata girata durante il lockdown di Wuhan, l’epicentro della pandemia. Il 14 settembre è stato presentato alla prima serata del Festival di Toronto. Sullo stile del cinema-verità, mostra con crudezza la malattia, la morte e talvolta la guarigione dei pazienti di Covid-19, insieme alla dedizione del personale medico. Non si sa se sarà distribuito in Cina.

Toronto (AsiaNews/Agenzie) – Un film sull’orrore della pandemia da coronavirus che ha avuto Wuhan come epicentro, ma anche immagini e storie del dramma e dell’eroismo di malati, medici ed infermieri che hanno dovuto affrontare un’esperienza mai vista prima. È stato presentato il 14 settembre alla prima serata del Festival di Toronto. Si tratta del film “76 giorni”, del regista Hao Wu e di due suoi collaboratori, Weixi Chen e uno che ha voluto rimanere anonimo. Hao Wu vive a New York, ma ha potuto sperimentare la violenza del Covid-19: suo nonno, in Cina, è morto subito dopo il lockdown. I collaboratori vivono in Cina e hanno lavorato dietro sue direttive; l’aiuto-regista anonimo teme conseguenze per la sua vita, visto il silenzio e la censura che il governo cinese impone sulla pandemia e su quanto si è sperimentato.

Il titolo del film richiama i giorni di isolamento totale sofferti dalla città di Wuhan. I due aiuto registi hanno potuto entrare in ospedale e – bardati con tute protettive, maschere, occhialini e visiere – hanno filmato tutto il possibile: morti che venivano trascinati in sacchi di plastica; familiari in pianto a cui non è permesso dare l’ultimo saluto; medici ed infermieri esausti che si aggirano fra le folle dei pazienti; malati che bussano alla porta dell’ospedale senza poter essere ricevuti perché il numero di internati è ormai completo.

Il film di 93 minuti scorre come un cinema-verità, senza voce fuori campo, senza interviste: solo la cruda realtà, appena addolcita dai gesti di affetto del personale sanitario verso i pazienti e i morti.

A detta dello stesso Hao Wu, il film non vuole avere una valenza politica, ma solo mostrare volti umani che riescono a reagire ed attraversare esperienze di vita che porterebbero alla disperazione.

Per ora il film è in distribuzione negli Stati Uniti. Wu vorrebbe fosse distribuito anche in Cina, ma a causa della censura sul Covid-19, non è sicuro.