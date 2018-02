Tokyo (AsiaNews) - Sarà assegnato alla fondazione libanese Adyan il 35mo Premio Niwano per la Pace. La Fondazione, che si è posta la missione di rafforzare la coesistenza tra gruppi diversi e creare contesti e basi per la solidarietà e la coesistenza tra fedi differenti, è stata fondata nel 2006 da cinque persone di diverse denominazioni cristiane e musulmane e competenze professionali: Fadi Daou, Nayla Tabbara, Mireille Matar, Tony Sawma e Samah Halwany.

Proprio la loro unità nella loro diversità è stata la risorsa più forte di Adyan. In particolare, l'organizzazione ha sviluppato in particolare un programma di recupero di edifici per i bambini e gli educatori, che offre una guida per la pace e la riconciliazione per persone colpite dalla guerra in Siria.

Tale programma è stato definito dall'inviato speciale delle Nazioni Unite per l'educazione globale, Gordon Brown, come vero antidoto all'ISIS. La Niwano Peace Foundation desidera elogiare e sostenere il continuo servizio di Adyan per la costruzione della pace globale assegnandole il 35mo Premio Niwano per la pace.

Nel 2016, un decennio dopo la sua fondazione, Adyan aveva riunito più di tremila membri e aveva beneficiato 35mila persone in 29 Paesi. Ha raggiunto enorme influenza in Libano, in Medio Oriente e oltre.

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Tokyo, in Giappone, il prossimo 9 maggio. Oltre a un certificato, i rappresentanti della Fondazione Adyan riceveranno una medaglia e venti milioni di yen.

Il processo di assegnazione del Premio Niwano coinvolge circa 600 persone e organizzazioni, in rappresentanza di 125 Paesi e molte religioni che sono invitate a proporre candidati. Le candidature sono controllate dal Comitato di selezione internazionale di Niwano Peace Prize, istituito nel maggio 2003 in occasione del ventesimo anniversario del Niwano Peace Prize. Il Comitato è composto attualmente da dieci leader religiosi provenienti da varie parti del mondo, tutti coinvolti in movimenti per la pace e la cooperazione interreligiosa. La Niwano Peace Foundation è stata istituita nel 1978 per contribuire alla realizzazione della pace mondiale e alla valorizzazione di una cultura di pace. La Fondazione promuove la ricerca e altre attività basate su uno spirito religioso e serve la causa della pace in campi come l'istruzione, la scienza, la religione e la filosofia.

Il premio è intitolato al fondatore e primo presidente dell'organizzazione buddista laica Rissho Kosei-kai, Nikkyo Niwano.