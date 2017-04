» 19/04/2017, 14.20



EGITTO-TURCHIA-VATICANO

Bartolomeo e papa Francesco insieme in Egitto ad Al Azhar

Il 28 aprile entrambi interverranno alla Conferenza internazionale sulla pace nel corso della quale è previsto anche l’intervento di el-Tayyib, imam di Al Azhar, e del Patriarca copto Tawadros la cui comunità è stata oggetto degli attentati della Domenica delle Palme.

Istanbul (AsiaNews/Agenzie) - Il Patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo sarà al Cairo il 28 e 29 aprile e prenderà parte, insieme a papa Francesco, all’incontro sulla pace promosso dalla Università di Al Azhar. Bartolomeo è stato invitato dal grande imam Ahmed Mohamed el-Tayyib, che ha invitato anche il patriarca della Chiesa copta Tawadros, la cui comunità è stata oggetto degli attentati della Domenica delle Palme. L’invito alla Conferenza internazionale sulla pace nel corso della quale è previsto anche l’intervento di el-Tayyib, era stato comunicato da Bartolomeo ai fedeli ortodossi di Istanbul dopo la celebrazione della Pasqua al Fanar. Bartolomeo parlava della lettera ricevuta da papa Francesco che lo ringraziava per la sua amicizia e si augurava di rivederlo presto. Il Patriarca in proposito rivelava che l’occasione poteva essere vicina: “Sono stato invitato anch’io dall’Università di Al-Azhar al Cairo e il 28 aprile potrei essere con papa Francesco nella stessa occasione”. Francesco e Bartolomeo si sono incontrati più volte ed entrambi parlano di reciproco affetto e amicizia. Di particolare fu la visita compiuta insieme, nell’aprile 2016, nell’isola greca di Lesbos, legata alla questione dei profughi. Anche il tema della pace li ha visti insieme, in particolare nell’incontro di preghiera in Vaticano dell’8 giugno 2013, che vide riuniti con loro i presidenti israeliano e palestinese, Shimon Peres e Mahmoud Abbas. La presenza del Papa e del Patriarca ecumenico di Costantinopoli insieme con il Patriarca copto e l’imam della più prestigiosa istituzione del mondo sunnita vuole essere una testimonianza della volontà delle religioni di promuovere la pace, respingendo le provocazioni dell’estremismo.

invia ad un amico : Bartolomeo e papa Francesco insieme in Egitto ad Al Azhar Medio Oriente Turchia

Il 28 aprile entrambi interverranno alla Conferenza internazionale sulla pace nel corso della quale è previsto anche l’intervento di el-Tayyib, imam di Al Azhar, e del Patriarca copto Tawadros la cui comunità è stata oggetto degli attentati della Domenica delle Palme.



: : (*) : : (*) : (*)



: (*)

























Vedi anche

EGITTO

Uomini armati hanno attaccato un punto di controllo a poche centinaia di metri dal luogo di culto. Si tratta di uno dei più importanti edifici cristiani dell’Egitto. Il bilancio è di un agente ucciso e altri quattro feriti. Fermato un uomo sospettato di coinvolgimento negli attentati alle chiese della domenica delle Palme.

EGITTO

P. Rafic Greiche descrive una situazione di “calma” nel Paese. I cristiani “non si fanno intimidire” e affollano le cerimonie. Cancellati gli incontri ufficiali e le feste in memorie delle vittime, restano i riti liturgici. Appello ai cristiani d’Occidente: “Venite in Egitto come pellegrini e turisti”. Identificato l’attentatore che ha colpito a Tanta. Al-Sisi rilancia la lotta al terrorismo.

EGITTO

Il ministero degli Interni ha svelato il nome dell’attentatore, scoperto grazie al Dna. Si tratta di Mahmoud Hasan Moubarak Abdallah, già noto alle autorità e inserito in una lista di “sospetti in fuga”. Proseguono le indagini per identificare anche il kamikaze di Tanta. Chiesa copta ortodossa, cattolici e anglicani celebrano una Pasqua in tono minore in segno di cordoglio per le vittime.

EGITTO - ISLAM

P. Rafic Greiche sottolinea che i terroristi “stanno rubando la gioia della festa”. A dispetto di un clima di paura, ieri le chiese del Paese erano gremite di fedeli. Il governo dichiara lo stato di emergenza. Necessario rafforzare il lavoro dell’intelligence. E aggiunge: Difficile sapere quando, ma “ci saranno altri attacchi”.

EGITTO-ISLAM