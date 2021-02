di Melani Manel Perera

Una messa presieduta il 30 gennaio dall’ausiliare della capitale ne ha celebrato l’attività. Un'occasione per festeggiare i 35 anni di matrimonio dei fondatori e proprietari. Per i fedeli è stata una voce importante in questi mesi di lockdown per il coronavirus. Dal vescovo l’appello a sostenerne l’attività.

Colombo (AsiaNews) - Una emittente televisiva che, nel tempo, è diventata un mezzo per l’annuncio e l’evangelizzazione, una benedizione per la nazione e un veicolo per arrivare al cuore dei cristiani, perché siano essi stessi “testimoni della Buona Novella”. È con questo spirito che opera da sei anni Verbum Tv, l’unico canale cattolico dello Sri Lanka. Per celebrare l’anniversario della fondazione, il 30 gennaio esso ha trasmesso una messa di ringraziamento presieduta dal vescovo ausiliare di Colombo. Un mezzo di comunicazione a vantaggio della Chiesa locale, che intende garantire “un buon servizio a livello spirituale” per tutti i cristiani dell’isola.

La funzione, concelebrata da mons. Maxwell Silva assieme al direttore del seminario diocesano p. Cecil Joy Perera, e da p. Linton Joseph, si è svolta nella chiesa di san Giovanni Battista a Nagoda (Kandana), sobborgo della capitale. Erano presenti tutti i capi dell’emittente e il personale che lavora al suo interno, mentre i fedeli hanno potuto assistere alla funzione trasmessa online sul canale tv.

Durante l’omelia p. Perera ha ringraziato Dio “per il dono di Verbum Tv [la Parola di Dio]” che è diventato nel tempo un “mezzo per rendergli grazia per le benedizioni ricevute in questi sei anni” di attività a vantaggio “di tutti i cattolici, non solo in Sri Lanka”. La messa è stata anche occasione per festeggiare i 35 anni di matrimonio di Milan e Mallika, i proprietari dell’emittente cattolica.

I fedeli presenti alla preghiera hanno ringraziato per le benedizioni ricevute nel tempo e il coraggio e la forza per affrontare le sfide future. “Questo è un viaggio della fede” ha detto mons. Silva, e “ringrazio e mi congratulo con tutto il personale, a partire dal direttore” per il lavoro fatto sinora. All’emittente televisiva e ai loro proprietari che hanno festeggiato l’anniversario di nozze, il prelato augura “salute, forza e benedizioni” perché “possiate condividere la Parola di Dio” ancora a lungo nella vita. E rivolgendosi ai fedeli, egli chiede “tutto il sostegno possibile a Verbum Tv, perché è fondamentale per la sua sopravvivenza”.

Raccogliendo il parere di alcuni fedeli, AsiaNews può confermare quanto sia importante e significativo avere un canale televisivo cattolico nel Paese, anche e soprattutto in questo periodo di lockdown imposto per contenere la diffusione del coronavirus. L’emittente si è rivelato uno strumento importante e significativo per mantenere viva e nutrire la fede della comunità.

“Abbiamo solo Verbum Tv - sottolineano diversi cristiani della capitale - come dono di Dio per soddisfare i nostri bisogni spirituali”, grazie anche al fatto “che non c’è pubblicità. Questo è ciò che apprezziamo di più” afferma il 76enne insegnante in pensione Nicholas Anthony. Ad AsiaNews il presidente e proprietario Milan De Silva conferma: “Crediamo con forza che il Vangelo sia il più importante messaggio d'amore che possiamo condividere” e “il nostro obiettivo è colmare il divario fra la Chiesa e il suo popolo”, rendendo gli insegnamenti di Cristo “parole e semi per suo popolo”.