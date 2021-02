di Melani Manel Perera

Colombo (AsiaNews) – Nello Sri Lanka è allarme turisti stranieri per il rischio che possano diffondere le nuove varianti del Covid-19. Hemantha Herath, vicedirettore generale dei servizi di Salute pubblica, ha lanciato un appello alla popolazione locale, innalzando il livello di allerta. “Ci sono un certo numero di turisti che stanno trascorrendo le loro vacanze in diverse zone del Paese" ha dichiarato Herath, "chiediamo ai cittadini di evitare qualsiasi contatto con loro”.

Nello Sri Lanka finora vi sono state 409 vittime a causa del Coronavirus, mentre 70.429 persone sono guarite dopo aver contratto la malattia. Hemantha Herath ha spiegato che si sta cercando di tenere i turisti isolati, ma rimane il timore che alcuni cittadini locali vengano in contatto con i visitatori. Le autorità sanitarie sono preoccupate, in particolare, dalla possibilità che siano avvicinati mentre fanno tappa in alcune selezionate attrazioni turistiche.

Per prevenire una nuova diffusione del contagio, a tutta la popolazione è stato chiesto di sospendere le occasioni di incontro, comprese le celebrazioni religiose. “Alla polizia e agli alberghi sono state date chiare istruzioni su che cosa fare nel caso qualcuno entri in contatto con i turisti - ha ammonito il dottor Herath -. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per far sì che le nuove varianti del virus non si diffondano nel Paese”.

Quest'appello è stato accolto con frustrazione da quanti nello Sri Lanka si guadagnano da vivere con i turisti stranieri. Nihal Kalugama, un guidatore di uno dei tanti veicoli a tre ruote che stazionano nell'area della stazione ferroviaria di Colombo, racconta ad AsiaNews che a causa di questo nuovo allarme sanitario si troverà ad affrontare molti problemi economici. Come lui anche Upendra Vitharana, un venditore che lavora presso il Forte di Colombo, parla di un nuovo grave danno: “Se vogliamo vendere qualcosa - spiega ad AsiaNews - dobbiamo per forza avvicinarci ai turisti, parlare con loro per convincerli ad acquistare a un buon prezzo. Con questa richiesta del dipartimento della Salute dovremo chiudere tutto e stare a casa senza guadagnare un centesimo”.

“Le nuove varianti - concludono - sono una maledizione per i poveri. Chi è ricco o ha un impiego prestigioso non ha bisogno di uscire di casa per lavorare, ma noi come facciamo? Dobbiamo per forza andare fuori: non abbiamo altro modo per ottenere quanto ci serve per vivere”.