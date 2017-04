Bangkok (AsiaNews/Agenzie) – La giunta militare ha annunciato ieri che la cremazione del defunto re thai Bhumibol Adulyadej avrà luogo il 26 ottobre 2017, a poco più di un anno dalla sua morte. Il ten. gen. Sansern Kaewkumnerd, portavoce del governo, ha comunicato che sono previsti cinque giorni di riti funebri a partire dal 25 ottobre prossimo. Il giorno della cerimonia di cremazione sarà festa nazionale, per consentire a tutti i sudditi di seguire le funzioni. Re Bhumibol, 88 anni, è stato il monarca regnante più longevo del mondo. Dal giorno del decesso del monarca il Paese è in profondo lutto, sebbene egli fosse malato da anni. Dal giorno della sua morte, il 13 ottobre 2016, ci sono state enormi dimostrazioni pubbliche di dolore e molti thai hanno scelto di indossare abiti monocromatici neri o bianchi per tutta la durata del lutto. Molto amato dalla popolazione, egli era il simbolo dell’unità del Paese e protettore di tutte le religioni. Un enorme complesso per la cremazione è stato costruito al di fuori del palazzo reale a Bangkok, su una piazza riservata appositamente per i funerali reali. Esso comprende padiglioni imponenti e centinaia di statue di divinità e animali mitici, e rappresenta il Monte Meru. Questo è il centro allegorico dell'universo nella cosmologia buddista, indù e jain. È lì che i thailandesi ritengono che lo spirito di Bhumibol tornerà. È inoltre previsto che l’incoronazione del successore di Bhumibol, re Maha Vajiralongkorn, avvenga subito dopo la cremazione. Lo scorso 6 aprile, il nuovo monarca ha firmato la nuova Costituzione thai. Con la nuova Carta, favorevole alla giunta militare, re Maha Vajiralongkorn ha riformato l’istituzione reale consolidando i suoi poteri costituzionali.