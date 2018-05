La Casa Bianca non conferma, ma definisce il passo “un segno di buona volontà” in attesa del summit. La Corea del Nord si prepara a incontrare Trump e cerca il sostegno dell’alleato cinese. Wang Yi a Pyongyang: alleanza “strategica” e sostegno economico.

Seoul (AsiaNews/Agenzie) – Sembra imminente il rilascio di tre americani di origini coreane detenuti da Pyongyang. A riferirlo a Fox News è Rudy Giuliani, ex-sindaco di New York.

Al momento la Casa Bianca afferma di non “poter confermare la validità di nessuno di questi report” ma “vedrebbe come un segno di buona volontà” il rilascio dei cittadini Usa, in vista del summit fra Trump e Kim Jong-un.

I tre sono tutti di discendenza sudcoreana. Kim Dong-chul (v. foto 2) è un pastore missionario arrestato per proselitismo nell’ottobre del 2015; Kim Sang-duk e Kim Hak-song sono professori di Scienza e tecnologia all’università di Pyongyang , arrestati l’anno scorso per “attività ostili”. Da ieri, circolano voci non confermate che dal campo di lavoro in cui erano trattenuti, i tre sarebbero stati trasferiti in un hotel vicino alla capitale.

Intanto, Pyongyang cerca di rafforzare i legami con lo storico alleato a Pechino, in attesa dell’incontro con il presidente Usa Donald Trump. Oggi, Kim Jong-un ha accolto Wang Yi (v. foto 3), ministro cinese degli Esteri, assicurando che è “ferma strategia” del Nord stabilire una forte relazione con la Cina. Da parte sua, il gigante asiatico promette sostegno economico. Negli ultimi mesi, i due Paesi hanno ristabilito relazioni amichevoli, dopo un periodo di tensioni dovute alla decisione di Pechino di applicare le misure punitive imposte sulla Corea del Nord dalle Nazioni Unite.