di Steve Suwannarat

Singapore (AsiaNews) - Il Parlamento di Singapore ha approvato nella nottata di ieri una legge destinata a impedire che “influenze esterne” possano interferire con la vita della città-Stato. Il Foreign Interference (Countermeasures) Bill si applicherà potenzialmente a un'ampia gamma di situazioni, dietro l'obiettivo di controllare la legalità delle attività di cittadini e organismi singaporeani in rapporti con organizzazioni straniere.

Il provvedimento è stato approvato con 75 voti favorevoli e 11 contrari dopo dieci ore di discussione. Davanti ai dubbi sulla costituzionalità e sulle minacce alla tolleranza democratica, il ministro degli Interni K. Shanmugam, ha garantito la massima trasparenza nell’applicazione, difendendo però la necessità di questa legge come parte di una “strategia complessiva” per contrastare influenze straniere negative sul Paese. Altri elementi di questa strategia dovranno essere il rafforzamento dei sistemi di difesa e anche il miglioramento della capacità dei singaporeani di comprendere le narrazioni reali o artificiose diffuse online o di cui venissero in vario modo a conoscenza.

Nel dibattito, l’opposizione ha posto l’accento soprattutto sulla necessità di promuovere l'indipendenza di giudizio dei cittadini piuttosto che promuovere una legge che rischia di limitare la libertà di espressione e la cui applicazione resterà soprattutto appannaggio del ministro competente.

Per i critici le regole che riguardano i gruppi politici riguardo a donazioni, attività di volontariato, dichiarazione di affiliazione restano aperte a dubbi e un’applicazione poco trasparente. Tra gli obblighi c'è anche quello di comunicare ogni versamento ricevuto di importo superiore ai 10mila dollari di Singapore (circa 6.350 euro). Timori sono stati sollevati pure sui rischi che la nuova legge potrebbe porre alle organizzazioni assistenziali o benefiche che ricevono fondi dall’estero. Lo stesso Shanmugam ha replicato dicendo che in nessun modo il provvedimento intende limitare le libertà dei cittadini o il loro impegno civico o politico.