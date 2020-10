Il dato è del 53%, in crescita di cinque punti rispetto ad agosto. Apprezzata la sua posizione dura nei confronti della Cina. Nel resto della regione Asia-Pacifico prevale il desiderio di una vittoria del suo rivale Joe Biden. Anti-spionaggio Usa: I cinesi si augurano la sconfitta del presidente in carica.

Taipei (AsiaNews/Agenzie) – I taiwanesi vogliono che Donald Trump sia rieletto alla presidenza degli Stati Uniti. È il risultato di un sondaggio pubblicato ieri dalla Taiwan Public Opinion Foundation. L’isola è uno dei pochi Paesi al mondo che parteggia in modo aperto per il presidente Usa in carica.

Secondo i dati, il 53% degli intervistati spera che nelle presidenziali del 3 novembre Trump batterà il suo rivale democratico Joe Biden; solo il 31,5 spera nel contrario. Il margine è aumentato rispetto a una rivelazione effettuata in agosto (48,1% di favorevoli alla rielezione e 39,6% contrari).

La popolarità di Trump tra i taiwanesi è dovuta alla sua dura politica nei confronti della Cina, e al suo sostegno a Taipei, che la leadership cinese considera una “provincia ribelle” da riconquistare anche con la forza. Nell’ultima settimana, Washington ha approvato la vendita di due pacchetti d’armamenti al governo di Tsai Ing-wen per un valore di 4,2 miliardi di dollari, provocando la forte irritazione di Pechino.

Nel resto della regione Asia-Pacifico prevale invece un sentimento anti-Trump. Un sondaggio condotto a metà ottobre da YouGov in otto Paesi della regione ha confermato la predilezione dei taiwanesi per “The Donald” (42% a favore e 30% contrari), ma anche l’opposizione della popolazione di Hong Kong, Filippine, Thailandia, Australia, Malaysia, Indonesia e Singapore. Ad esempio il 42% degli intervistati a Hong Kong si augura una vittoria di Biden, contro il 36% che sostiene Trump. I più critici dell’attuale inquilino della Casa Bianca sono gli abitanti di Singapore: il 66% vuole il candidato democratico alla presidenza; solo il 12% appoggia il presidente.

La ricerca non tiene conto delle aspettative in Cina. Secondo una recente valutazione del National Counterintelligence and Security Center (l’anti-spionaggio Usa), riportata dalla Bbc, la maggioranza dei cinesi (tra cui la leadership del regime) non vuole la rielezione di Trump, considerato un leader troppo imprevedibile.