Città del Vaticano (AsiaNews) - Papa Francesco è stato ricoverato questo pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento al colon. Una nota del direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni riferisce che il papa "verrà sottoposto ad un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. L’intervento chirurgico sarà eseguito dal professor Sergio Alfieri", che al Gemelli è responsabile del dipartimento di chirurgia dell'addome.

Questa mattina il pontefice si era affacciato come ogni domenica dalla finestra del Palazzo Apostolico per la preghiera dell'Angelus durante la quale aveva annunciato un nuovo viaggio apostolico in Ungheria e Slovacchia in calendario dall'11 al 15 settembre.

Papa Francesco è giunto al Policlinico Gemelli verso le 15. Qui è stato ricoverato nella stanza al decimo piano dove anche Giovanni Paolo II trascorse le sue degenze. È atteso un bollettino medico sulle sue condizioni dopo l'intervento.