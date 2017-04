Pechino (AsianNews) – Pechino ha varato oggi la Shandong, prima portaerei costruita interamente in territorio nazionale, facendo sfoggio del proprio crescente potere navale. L’ammiraglia della flotta cinese è stata inaugurata in un cantiere del porto di Dalian, nella provincia nordorientale del Liaoning. La cerimonia di varo della Shandong ha avuto luogo tre giorni dopo il 68mo anniversario della Marina cinese ed è stata presieduta da Fan Changlong, vice presidente della Commissione militare centrale. Il presidente Xi Jinping, comandante in capo delle forze armate, non era presente all’evento. L’imbarcazione militare, nominata in via temporanea Type 001A, è la seconda portaerei nella storia della flotta cinese dopo il Liaoning, un ex cargo sovietico importato dall’Ucraina e messo a servizio della Marina militare nel 2012. Il governo ha iniziato la progettazione della Shandong nel novembre 2013 e la sua costruzione in cantiere nel 2015. L’entrata in servizio della nuova portaerei è prevista non prima del 2020, per consentire alla Marina l’installazione di un armamento adeguato. La corazzata, lunga 315 metri e largo 75 metri, ha una velocità di crociera di 31 nodi e un peso complessivo di 70 mila tonnellate. Il varo ha avuto luogo in mezzo alle tensioni tra Stati Uniti e Corea del Nord e ha provocato la preoccupazione di Washington e dei suoi alleati per la presenza militare cinese nella regione. Negli ultimi giorni la Marina statunitense ha dislocato nelle acque della penisola coreana alcune navi da guerra, inclusa la portaerei Carl Vinson, e un sottomarino nucleare, causando una forte reazione del governo di Pyongyang. Pechino ha richiamato alla calma le parti in causa, auspicando una risoluzione pacifica.