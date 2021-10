Lo ha riferito Seoul questa mattina. Gli inviati diplomatici di Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti si trovano a Washington per discutere una strategia comune verso il regime nordcoreano. Gli esperti: "Le difficoltà interne potrebbero essere finite".

Seoul (AsiaNews/Agenzie) - La Corea del Nord ha lanciato un altro missile balistico verso il Mar del Giappone. Lo ha riferito Il Joint Chief of Staff (Jcs) di Seoul, spiegando che il razzo è stato lanciato da un sottomarino dal porto di Sinpo (nella Corea orientale) alle 10.17 di questa mattina.

"Le autorità di intelligence della Corea del Sud e degli Stati Uniti stanno attualmente conducendo un'analisi approfondita per quanto riguarda informazioni aggiuntive", si legge in una nota del Jcs inviata ai giornalisti.

Nel frattempo gli inviati diplomatici di Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti si trovano a Washington per discutere una strategia comune verso Pyongyang e convincere il regime comunista a tornare al tavolo dei negoziati. "Gli Stati Uniti continuano a tendere la mano a Pyongyang per riprendere il dialogo", ha detto ieri il rappresentante Usa Sung Kim dopo l'incontro con la controparte sudcoreana, Noh Kyu-duk. "Non nutriamo alcun intento ostile nei confronti della Corea del Nord, e siamo aperti al dialogo senza precondizioni".

I due hanno discusso la recente proposta del presidente sudcoreano Moon Jae-in di firmare un trattato di pace con Pyongyang per porre fine alla guerra di Corea del 1950-53, mai formalmente chiusa, e Kim Sung ha in programma di recarsi a Seuol alla fine di questa settimana.

Nelle ultime settimane il regime comunista ha aumentato l’attività militare, testando il mese scorso un missile da crociera a lungo raggio e un (presunto) missile ipersonico. Nonostante la ripresa delle linee di comunicazione tra Nord e Sud, i test missilistici degli ultimi tempi hanno stemperato l’ottimismo di Seoul.

Secondo Chad O'Carroll, capo del Korea Risk Group, i recenti test missilistici della Corea del Nord potrebbero indicare che Pyongyang sta superando la fase di crisi data dalla pandemia da Covid-19: “Le difficoltà interne delle estati del 2020 e 2021 potrebbero essere finite”, ha scritto su Twitter. “Pyongyang tende a concentrarsi su una grande questione strategica alla volta, quindi l’ultimo test potrebbe suggerire una priorità militare ora e poi di politica estera”.