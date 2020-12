di Shafique Khokhar

Rawalpindi (AsiaNews) - Le persone del Pakistan decorano alberi di Natale, stelle e presepi nelle chiese, nelle case e nelle strade mentre celebrano il periodo natalizio e si preparano a celebrare la nascita di Gesù. Questa volta a Rawalpindi i cristiani hanno preso l'iniziativa di collocare un enorme albero di Natale nel punto centrale della città, a Kacheri Chowk, sotto la giurisdizione della Rawalpindi Development Authority.

L'albero di Natale come testimone della nascita di Cristo è stato inaugurato (nelle foto) dall'arcivescovo Joseph Arshad. Mons. Arshad ha detto che questo evento gli dà sentimenti di gioia e felicità perché le persone di questa città si stanno preparando alla nascita di Cristo nonostante la pandemia. “Sento davvero che questo Natale deve portare felicità a tutto il mondo e presto risolveremo tutti i problemi”.

Il prelato ha pregato per tutti i cristiani e per la fratellanza, la pace e la prosperità del Pakistan e ha detto che questo albero di Natale è un simbolo di gioia e di testimonianza della nascita di Cristo; ha anche invitato tutti i cristiani e le altre comunità a visitarlo e a celebrare con loro le gioie del Natale.

La collocazione dell’albero di Natale è avvenuta sotto la supervisione di Albert David, membro della Commissione nazionale per le minoranze del Pakistan, che ha condotto l'operazione con la sua squadra dopo aver ricevuto il permesso dalle autorità.

Albert David mentre preparava e mostrava l'albero di Natale sul suo account social ha detto che si vedono addobbi in molte chiese, hotel e centri commerciali, ma abbiamo fatto un piano per esporre l’albero sul Kacheri Chowk, strada centrale di Rawalpindi, via di collegamento verso Murry, Mall Road, e al vecchio aeroporto internazionale, Islamabad, da dove si muovono migliaia di veicoli. David ha inoltre sottolineato che è il luogo dove ci sono famose scuole, il college Fatima Jinnah Women University e 3 grandi ospedali. Oltre a questo, una varietà di opzioni per la ristorazione sono disponibili che vanno dal fast food ai ristoranti Desi. McDonalds e Alif Laila Biryani House sono anche nella stessa zona circostante.

Questo albero di Natale sarà un testimone della nascita di Cristo. "Il mio team ha lavorato duramente per realizzare il mio sogno di anni, ho fatto tutto questo in modo che le persone possano vedere e celebrare la festa della nascita di Cristo", ha aggiunto. In precedenza nel 2018 avevano posizionato l'albero nello stesso posto, ma questa volta è più grande e il suo team sta anche pianificando di renderlo ancora più grande nel prossimo anno. Ha anche apprezzato la risposta dell'amministrazione del Distretto che li sta pienamente aiutando con i permessi e l'elettricità.

David ha anche chiesto a tutti i cristiani e alle chiese di venire qui e vederlo e anche di venire con i loro cori per cantare gli inni dell'Avvento, celebrare il periodo natalizio e dare testimonianza della nascita di Cristo.

Kashif Anthony, attivista per i diritti umani di Karachi, ha dichiarato ad AsiaNews che questo è un segno di libertà religiosa, un messaggio di speranza, amore e diversità che abbiamo nel nostro Paese, il Pakistan, e che dobbiamo dimostrare attraverso questo tipo di attività e come testimonianza al mondo intero. L'albero di Natale posto al centro della città di Rawalpindi, diventa testimone della nascita di Cristo. "Il nostro Paese e il mondo intero stanno attraversando un periodo difficile di pandemia, ma questo dimostra che non abbiamo perso la nostra speranza in Cristo e che in questo momento di difficoltà mentre celebriamo il Natale, chiediamo ‘benessere e prosperità’ per il nostro Paese".