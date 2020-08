Città del Vaticano (AsiaNews) – L’ambasciata della Repubblica di Cina (Taiwan) presso la Santa Sede ha approntato un memoriale per il defunto presidente Lee Teng-hui, morto due giorni fa. In una nota inviata ieri a tutte le rappresentanze diplomatiche in Vaticano, annuncia che sarà possibile esprimere le proprie condoglianze presso la cancelleria dell’Ambasciata in via della Conciliazione 4/D, terzo piano, il 3 e il 4 agosto dalle 10 alle 15. Via della Conciliazione è a pochi passi dal Vaticano e dalla basilica di san Pietro.

La nota ricorda che Lee Teng-hui è stato “presidente dal 1988 al 2000 ed il primo ad essere eletto dal voto popolare. Egli ha sempre avuto la speranza che Taiwan fosse ‘una nazione della democrazia, della libertà dei diritti umani e della dignità’”.

L’attuale presidente Tsai Ing-wen aveva un forte rapporto di sintonia con Lee Teng-hui. Di lui ella ha detto: “Egli ha posto il fondamento della democrazia costruita sull’orgoglio e sulla nostra identità; la sua eredità guiderà generazioni di taiwanesi per far fronte con coraggio alle sfide che ci attendono”.

La presidente taiwanese ha deciso che sia approntato un memoriale per Lee Teng-hui presso la Taipei Guest House dall’1 al 16 agosto, dalle 10 alle 17. Il memoriale esibirò foto, video e oggetti personali del leader defunto, che cercano di esprimere la sua vita e il suo messaggio.

La salma di Lee sarà cremata e le sue ceneri seppellite in un’area speciale del cimitero militare di Wuzhi, per coloro che hanno dato contributi significativi alla nazione.