di Melani Manel Perera

Commentando i fermi, il ministro Herath spiega che sono sottoposti a interrogatorio. Il governo ha rafforzato i controlli e la tutela degli stranieri, in particolare i turisti provenienti dallo Stato ebraico per “potenziali minacce”. Leader musulmano parla di “cospirazione” per colpire la nuova leadership del Paese e “distruggere” l’economia.

Colombo (AsiaNews) - In questi giorni la polizia ha arrestato tre persone in base a rapporti dell’intelligence secondo cui vi sarebbero minacce di attacchi verso cittadini israeliani - soprattutto turisti - sull’isola. Il ministro della Pubblica sicurezza Vijitha Herath ha rassicurato quanti provengono dallo Stato ebraico, spiegando che i fermati si trovano ora “nelle mani della Sezione investigativa dell’anti-terrorismo” e sono “cittadini dello Sri Lanka”. “Attualmente - ha aggiunto nella conferenza stampa che si tenuta ieri - vengono interrogati per determinare se stavano pianificando un attacco contro gli israeliani”.

Il ministro Herath ha proseguito aggiungendo che “data la situazione di conflitto in Medio oriente è nostra responsabilità garantire la sicurezza dei turisti”. Al riguardo, egli parla di “alcune informazioni” secondo cui “potrebbero esserci potenziali minacce alla sicurezza dei visitatori”. “In risposta - conclude - alle informazioni ricevute, abbiamo assegnato alla polizia speciali misure di sicurezza e pattugliamento nelle aree turistiche più popolari, tra le quali Arugam Bay, Bandarawela, Ella, Matara, Weligama e Ahungalla Beach”.

La polizia dello Sri Lanka ha annunciato che circa 500 agenti di polizia e personale della Special Task Force (Stf) sono stati dispiegati per migliorare la sicurezza in particolare nell’area di Arugam Bay. Anche le agenzie di intelligence e i reparti speciali sono stati inviati sul territorio, con l’obiettivo di proteggere tutti i cittadini stranieri. Al riguardo, sottolinea il portavoce della polizia Dig Nihal Thalduwa, è stata istituita una “linea diretta” per quanti provengono nel Paese per turismo, perché possano segnalare qualsiasi attività sospetta. “Le operazioni - avverte - sono state estese anche alle località costiere meridionali e sudorientali”.

Nel frattempo, alcuni gruppi attivisti in rappresentanza della minoranza musulmana dello Sri Lanka hanno organizzato proteste contro Israele per condannare le guerre a Gaza e in Libano; sui social media sono stati pubblicati diversi post che invitano a boicottare le aziende o le attività riconducibili allo Stato ebraico presenti lungo la costa orientale.

Il timore verso cittadini israeliani per i conflitti che insanguinano il Medio oriente hanno spinto il 23 ottobre il Consiglio di sicurezza nazionale israeliano a lanciare un avvertimento urgente ai propri concittadini perché lascino le zone turistiche più popolari del sud dello Sri Lanka. L’organismo, guidato dal premier Benjamin Netanyahu, ha quindi classificato la regione di Arugam Bay come minaccia di livello quattro, consigliando agli israeliani di prendere precauzioni come il nascondere la propria identità ebraica ed evitare grandi assembramenti.

Nel frattempo, per salvaguardare l’industria del turismo, il ministro Herath ha assicurato che “ripristineremo la normalità in pochi giorni, consentendo la revoca degli avvisi di viaggio emessi dagli Stati Uniti e da altri Paesi. Queste nazioni sono già soddisfatte delle misure che abbiamo attuato e hanno fiducia nell'inviare i loro cittadini in Sri Lanka per turismo”.

Come espresso da diversi musulmani e sinhala della Provincia Orientale, “alcune persone potenti stanno cercando di offuscare il progresso del Paese che sta lentamente iniziando con questa nuova guida politica”. Il riferimento è alla recente vittoria alle elezioni presidenziali del candidato di sinistra e anti-sistema Anura Kumara Dissanayake, laddove alcune forze “vogliono bloccare questo percorso” e trasformarlo in un “percorso positivo in una situazione travagliata. Questi sono i risultati di tali tentativi”.

“La nostra gente è stata molto colpita dall’incidente della domenica di Pasqua [contro i cristiani]. È un dato di fatto che tutti sanno che dietro vi è stata una grande cospirazione” e vi sono “sospetti che una simile cospirazione sia in atto anche questa volta, o che si stia cercando deliberatamente di mettere in imbarazzo il governo e distruggere l’economia del Paese”. Tuttavia, come leader che rappresenta la comunità musulmana, conclude, “assicuro che non permetteremo mai che i turisti che visitano quell’area vengano molestati e che anche gli abitanti della zona sono molto attenti e vigili”.