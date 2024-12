Città del Vaticano (AsiaNews) - Proprio alla vigilia del Natale la piccola Chiesa del Laos è in festa per un suo nuovo vescovo. Papa Francesco ha annunciato oggi la nomina di p. Anthony Adoun Hongsaphong, sacerdote del vicariato apostolico di Pakse, come nuovo vicario apostolico di Vientiane, la capitale del Paese. Il pontefice lo ha scelto per raccogliere l’eredità di Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, il primo cardinale di questa piccolissima comunità cattolica che conta in tutto il Paese appena 60mila fedeli, elevato alla porpora nel 2017, che nello scorso mese di aprile ha compiuto 80 anni.

P. Hongsaphong attualmente era docente al Seminario maggiore nazionale di Thakeh e responsabile della pastorale nelle 11 stazioni missionarie del vicariato apostolico di Paksé, la città del Sud del Paese dove è nato il 4 aprile 1964. Sacerdote dal 1994, ha compiuto i suoi studi presso l’Università di Friburgo in Svizzera e all’Angelicum di Roma. Dopo alcuni anni di esperienza pastorale in Thailandia dal 2005 al 2014 è stato rettore del Seminario propedeutico Pastor Bonus di Paksé.

A Vientiane vivrà il suo ministero in un territorio abitato da 2,5 milioni di persone, dove i cattolici sono appena lo 0,6% in un contesto a stragrande maggioranza buddhista. Il centro della vita della comunità è la cattedrale del Sacro Cuore, costruita nel 1929 dalle Missions Etrangères de Paris prima che il regime comunista chiudesse le porte alla presenza dei missionari stranieri nel Paese.