20/12/2025, 18.59
ASIANEWS
Invia ad un amico

Aiutaci a dare voce ai cristiani dell'Asia

In questo Natale sostieni AsiaNews per continuare a promuovere un'informazione libera e attenta alla vita dei poveri. Basta anche una piccola offerta per aiutarci a raccontare una periferia del mondo di cui nessun altro parlerebbe, una guerra dimenticata o la vitalità di una Chiesa locale di questo grande continente.

Cari amici, lettori e lettrici,

per svolgere il suo lavoro quotidiano AsiaNews conta molto sul vostro sostegno: quello preziosissimo nella preghiera, che vede in prima linea tanti monasteri di clausura ma anche tanti amici nelle loro case. Quello altrettanto importante nella diffusione, aiutandoci a far viaggiare in rete i nostri articoli e le nostre storie. Ma la nostra agenzia vive anche del sostegno economico di tanti benefattori, indispensabile ai missionari del Pime per poter portare avanti questa iniziativa.

Sostenere un’informazione libera e attenta alla vita dei poveri nei Paesi dove i missionari vivono il loro ministero è infatti un modo per aiutare l’annuncio del Vangelo nel mondo di oggi. Basta anche solo una piccola offerta per aiutarci a dare un equo compenso a un giornalista che vive in una periferia del mondo di cui nessun altro parlerebbe oppure a rendere possibile un viaggio per raccontare una guerra dimenticata, una situazione di ingiustizia o la vitalità di una Chiesa locale, storie su cui non si accenderebbero mai i riflettori dei media tradizionali.

Le donazioni possono essere inviate in modi diversi.

– DIRETTAMENTE DAL NOSTRO SITO CON CARTA DI CREDITO A QUESTO LINK

– Via conto corrente postale n. 39208202
intestato a Fondazione PIME Onlus – via Monte Rosa 81 – 20149 MILANO,
indicando la causale “AsiaNews – AN01″

– Via bonifico bancario con causale “AsiaNews- AN01” intestato a:
Fondazione PIME Onlus
Crédit Agricole – P.zza San Fedele, 4 – 20121 MILANO –
IBAN IT 89 M 06230 01633 000015111283
Codice identificativo istituto (BIC): CRPPIT2PXXX

Si prega di mandare sempre una mail all’indirizzo uam@pimemilano.com di conferma dell’avvenuto bonifico, specificando nome, cognome e indirizzo (dati utili all’emissione del documento valido per la detrazione fiscale)

TAGs
Invia ad un amico
Visualizza per la stampa
CLOSE X
Vedi anche
Poso, violenze anticristiane: estremisti incendiano una chiesa protestante
23/10/2012
Avvistata in un porto somalo la petroliera saudita dirottata
18/11/2008
Cedric Prakash: I rifugiati, ‘uomini come noi’
20/06/2018 14:55
India: la Chiesa offre assistenza legale ai poveri
14/12/2005
A Kuala Lumpur il teatro Parastoo dà voce ai rifugiati afghani
06/02/2023 11:28


Asia Today
Iscriviti alle newsletter

Iscriviti alle newsletter di Asia News o modifica le tue preferenze

ISCRIVITI ORA
I più letti
“L’Asia: ecco il nostro comune compito per il terzo millennio!” - Giovanni Paolo II, da “Alzatevi, andiamo”