Le notizie di oggi: In India è scoppiata la crisi del pomodoro, prezzi aumentati di oltre sei volte. Nessuno studente della Cina continentale nelle università di Taiwan. Al Consiglio Onu per i diritti umani passa mozione del Pakistan, voluta dai Paesi islamici, contro il rogo del Corano ma che rischia - secondo l’Occidente - di limitare le libertà. Iran, è allarme malnutrizione: circa il 57% non raggiunge il livello minimo di calorie giornaliere. Mosca manda i clochard nei centri di “riabilitazione lavorativa”.

TURCHIA

Il ministero turco dell’Istruzione vuole istituire scuole per sole ragazze, per rispondere alle “richieste” di famiglie che non vogliono mandare le figlie in classi miste in osservanza alle rigide norme islamiche sulla divisioni dei sessi. Critiche le opposizioni, che parlano di legge “inaccettabile” mentre il governo “ammette” il mancato rispetto dell’obbligo scolastico.

INDIA

In India è scoppiata la “crisi del pomodoro”. Il prezzo è aumentato di quasi sei volte, con una escalation da inizio giugno, causata da una combinazione di fattori: elevate temperature, piogge tardive e un virus che causa carenza di approvvigionamento. La scarsità ha innescato una serie di furti. Dalle 30-40 rupie (0,44 euro) al kg del passato, i costi hanno superato quota 200 (2,19).

TAIWAN - CINA

Per il nuovo anno scolastico non vi sarà alcuno studente universitario della Cina continentale a Taiwan, segnale ulteriore della crescente tensione lungo lo stretto fra Pechino e Taipei. L’ultimo blocco risale a tre anni fa e nelle ultime settimane ha conseguito la laurea. Per esperti e giovani il provvedimento finirà solo per alimentare ulteriori incomprensioni e pregiudizi tra le parti.

INDONESIA

Dal 2024 le autorità di Bali vogliono introdurre una tassa di ingresso agli stranieri di 150mila rupie (circa 13 euro), per preservare “l’isola degli Dei” dal degrado e tutelarne la cultura e le tradizioni, oltre alla natura che rappresenta la principale attrazione. Ogni anno milioni di persone affollano le spiagge di una delle mete più ambite dei viaggi globali. Previsto il pagamento elettronico.

PAKISTAN - ISLAM - ONU

Il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha approvato una controversa risoluzione sull’odio religioso e confessionale, legata al rogo del Corano in Svezia. Il testo, presentato dal Pakistan a nome dell’Organizzazione della Cooperazione Islamica (OIC), solleva perplessità in Occidente perché mette in discussione pratiche consolidate su diritti umani e libertà di espressione.

IRAN

Un ex funzionario del ministero del Welfare lancia l’allarme “malnutrizione” in Iran, nazione a rischio “catastrofe umanitaria”. Secondo dati di Hadi Mousavi Nik il 57% non raggiunge la soglia di 2100 calorie al giorno, minimo indicato dalla World Bank. Fra questi 14,5 milioni di minori, dei quali 10 milioni sotto i 12 anni. Fra le cause, le sanzioni occidentali che stritolano l’economia.

RUSSIA

Il Consiglio russo per l’assistenza sociale vuole applicare la “riabilitazione lavorativa” ai senzatetto. Un provvedimento che richiama i tempi sovietici ed è basato sulle segnalazioni al 112 da parte di cittadini infastiditi dalla presenza in strada dei clochard. In seguito all’intervento di polizia e ambulanze, la persona sarà trasferita ai centri dedicati all’adattamento sociale per il “recupero”.

KAZAKHSTAN

Il presidente kazaco Qasym-Jomart Kemelūly Tokaev si è rivolto agli amministratori della capitale Astana, lanciando l’allarme per il grave deficit di acqua potabile di questa estate. Un’emergenza che ha sollevato proteste accorate della popolazione contro “l’immobilismo dei responsabili”. La città dipende da un unico bacino idrico, e “il minimo incidente potrebbe causare una crisi disastrosa”.