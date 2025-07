Le notizie di oggi: confine "calmo" dopo il cessate il fuoco tra Thialandia e Cambogia, incontro tra le delegazioni militari. A Pechino almeno 30 morti per le forti piogge e inondazioni. A Singapore cresce il numero dei corsi post-laurea in mandarino per studenti cinesi. TCS, colosso del software indiano, taglia 12mila posti di lavoro per l'impiego dell'AI su larga scala.

ISRAELE - PALESTINA

Gli attacchi israeliani a Gaza hanno ucciso almeno altri 92 palestinesi nelle ultime 24 ore, inclusi 41 civili in cerca di aiuti. Nonostante le “pause” dai combattimenti di 10 ore al giorno annunciate dall'Idf per consentire la consegna di aiuti umanitari essenziali. Intanto, dopo l'attacco al villaggio cristiano di Taibeh, continuano le violenze coloniali in Cisgiordania. Un colono israeliano, Yion Levi, ha ucciso a colpi di arma da fuoco Odeh Muhammad Hadalin a Masafer Yatta, attivista palestinese che collaborò al documentario premio Oscar No Other Land.

THAILANDIA - CAMBOGIA

Il cessate il fuoco “incondizionato” dalla mezzanotte tra i due vicini del Sud-Est asiatico sta tenendo, dopo cinque giorni di scontri lungo la frontiera. La Thailandia aveva inizialmente accusato la Cambogia di aver "deliberatamente" violato la tregua concordata grazie alla mediazione della Malyasia. Ma le delegazioni militari di entrambe le parti si sono comunque incontrate per colloqui e ora la situzione al confine risulta "calma".

CINA

Almeno 30 persone sono morte a Pechino per le forti piogge e inondazioni. Video di allagamenti e frane si sono diffusi sui social media, dalle province di Pechino, Hebei, Liaoning e Shandong. Il governo cinese ha chiesto il massimo impegno nei soccorsi dopo le “gravi perdite” registrate. Con l’ingresso della Cina nella stagione delle piogge di luglio e agosto, le precipitazioni intense hanno causato “gravi perdite umane ed economiche”, ha riferito l’agenzia di stampa statale Xinhua.

SINGAPORE - CINA

Le università di Singapore - seconda destinazione più popolare per gli studenti cinesi - stanno introducendo un numero crescente di programmi post-laurea in mandarino. La Nanyang Technological University (NTU), la Singapore Management University (SMU) e la Singapore University of Technology and Design (SUTD) sono tra gli atenei che lanceranno nuovi corsi. Le domande di ammissione da parte di studenti internazionali sono aumentate del 30% tra gli anni accademici 2024 e 2025, con un incremento significativo proveniente dalla Cina e dai Paesi dell’ASEAN.

INDIA

La Tata Consultancy Services (TCS), principale società di software indiana, ha annunciato il taglio di oltre 12mila posti di lavoro. Riducendo del 2% la forza lavoro. Il colosso, con sede a Mumbai, impiega oltre mezzo milione di lavoratori IT ed è considerato un indicatore chiave del clima economico nell’ambito dell’industria del software indiana. Secondo TCS, la decisione è stata presa per rendere l’azienda “pronta al futuro”, in un momento in cui sta investendo in nuovi settori e adottando l’intelligenza artificiale su larga scala, in risposta a profondi cambiamenti del proprio modello di business tradizionale, che per anni ha impiegato manodopera qualificata a basso costo.

GEORGIA

Si è tenuta a Tbilisi una manifestazione davanti al nuovo palazzo dello sport, per protestare contro la presenza degli schermitori russi ai campionati mondiali in corso in Georgia, innalzando cartelli con scritte “Vanno di fioretto a Tbilisi e uccidono in Ucraina”, “Lo sport è più importante della politica? Ditelo ai morti”, “Nessuna medaglia per le tombe fraterne”.

TURKMENISTAN

La popolazione del Turkmenistan si è precipitata ad acquistare quante più bevande alcoliche possibili, dopo l’annuncio del nuovo programma presidenziale di “profilassi dell’azione dannosa dell’alcool”, che limita le regole e le attività dei punti di vendita di produzioni alcoliche, portando a un brusco rialzo dei prezzi e alla chiusura di molti negozi e locali.