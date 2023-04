Le altre notizie del giorno: la Cina chiuderà lo spazio aereo a nord di Taiwan per recuperare parti di un satellite in caduta. Corea del Nord avrebbe lanciato un nuovo tipo di missile balistico. Condannato a sei anni noto blogger vietnamita. In India si continuano a cancellare i riferimenti ai padri della patria. Arresti nell’Estremo oriente russo di persone accusate di sostenere l’Ucraina.