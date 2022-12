Le altre notizie del giorno: in uno Stato della Malaysia varati emendamenti che criminalizzano le gravidanze pre-matrimoniali e l'omosessualità, in Corea del Sud gli Usa hanno creato una nuova unità spaziale, rimpatriati oltre 900 bambini afghani dall'Iran, in Russia i medici devono evitare "frasi provocatorie" nei confronti dei pazienti.

BANGLADESH

La polizia del Bangladesh ha arrestato Shafiqur Rahman, capo del più grande partito islamista del Paese, il Jamaat-e-Islami. Nei giorni scorsi aveva annunciato che si sarebbe unito alle proteste di opposizione - guidate dal Partito nazionalista del Bangladesh - che chiedono le dimissioni della prima ministra Sheikh Hasina. Da quando Hasina è salita al potere nel 2009 l’'intera leadership di Jamaat è stata arrestata e processata per crimini di guerra risalenti alla guerra di indipendenza del paese del 1971 contro il Pakistan.

MALAYSIA

Gli attivisti per i diritti umani hanno espresso preoccupazione per due emendamenti varati nello Stato di Terengganu, in Malaysia, che, tra le altre cose, puniscono le donne musulmane che rimangono incinta fuori dal matrimonio o che si comportano come uomini. Le modifiche sono state approvate dal Parti Islam SeMalaysia (Pas), il partito islamista che governa lo Stato. Le punizioni prevedono una combinazione di multe in denaro, detenzione e bastonate.

COREA – STATI UNITI

Le forze armate statunitensi in Corea del Sud hanno creato una nuova unità spaziale per contrastare le minacce missilistiche provenienti dalla Corea del Nord. La US Space Forces Korea avrà il compito di monitorare, rilevare e tracciare i missili in arrivo, oltre a rafforzare le capacità complessive dell'esercito. Circa 28.500 soldati statunitensi sono di stanza in Corea del Sud in base a un trattato siglato alla fine della guerra di Corea.

IRAN – AFGHANISTAN

Almeno 925 bambini entrati in maniera illegale in Iran sono stati rimpatriati in Afghanistan secondo quanto dichiarato dalle autorità talebane. Crescono le preoccupazioni che i minori non accompagnati diventino vittime dei trafficanti di esseri umani, attivi nella provincia di Nimroz, che confina con il Pakistan e l’Iran.

IRAQ

Nel Kurdistan iracheno negli ultimi due anni un numero crescente di donne ha tentato il suicidio dandosi fuoco a causa degli abusi domestici. Tra il 2020 e il 2021 c’è stato un aumento della violenza di genere del 125% secondo le Nazioni Unite. Nonostante gli sforzi del governo autonomo del Kurdistan molte donne continuano a vivere situazioni di pericolo.

RUSSIA

Il ministero della salute di Russia ha diffuso una circolare metodologica tra i medici per le comunicazioni con i pazienti, in cui si specificano le “frasi provocatorie” che vanno evitate come “non possiamo”, “è un vostro problema” (da sostituire con “nostro problema”), “che cosa non vi soddisfa ancora?”, dando a tutti del voi ed evitando i “toni indifferenti e distratti”.

ARMENIA

Il presidente armeno Pašinyan è intervenuto a Erevan al 4° Forum globale “Contro il delitto di genocidio”, avvertendo del rischio di un potenziale genocidio nei confronti degli armeni del Nagorno Karabakh da parte dell’Azerbaigian, in relazione ai continui blocchi da parte azera del “corridoio di Lačinsk”, “unica via per evitare la de-popolazione, la perdita della propria identità e l’eliminazione fisica”.