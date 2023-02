Le altre notizie del giorno: in Cina liberato il vescovo di Wenzhou, mons. Shao Zhumin. Pakistan: morto l’ex generale golpista Musharraf. Arrestato in Vietnam noto accademico critico del regime. Aperta corsa per la guida della Banca centrale nipponica. Autorità ucraine condannano legami della Chiesa ortodossa Upz con il Patriarcato di Mosca.