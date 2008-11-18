Le notizie di oggi: la Corea del Sud dice di aver rilevato il lancio di un missile dal Nord. A Hong Kong si è dimesso il ministro per gli affari costituzionali. Decine di bangladesi sono stati costretti dalla Russia a combattere in Ucraina con l'inganno. In Indonesia il nipote di Prabowo Subianto è stato nominato vicegovernatore della banca centrale.

UK – CINA

Il primo ministro britannico Keir Starmer oggi volerà in Cina per la prima volta in otto anni, nel tentativo di ricucire i legami con la seconda economia al mondo e ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti, considerati inaffidabili e imprevedibili. Durante una visita di tre giorni, accompagnato da decine di dirigenti aziendali e due ministri, Starmer incontrerà i leader cinesi a Pechino e poi si recherà a Shanghai, per poi volare in Giappone.

HONG KONG

Il ministro degli Affari costituzionali di Hong Kong, Erick Tsang, si è dimesso per motivi di salute. Tsang ha dichiarato di essere in cura per un cancro alla prostata e di aver deciso di dimettersi dopo aver consultato la famiglia e i medici. Il sottosegretario per gli Affari costituzionali e continentali, Clement Woo, sostituirà temporaneamente il signor Tsang mentre il governo cerca un successore, ha riferito il capo dell’esecutivo John Lee, respingendo le speculazioni secondo cui starebbe pensando a un rimescolamento dei ministri.

COREA DEL NORD – COREA DEL SUD

Pyongyang questa mattina ha sparato un missile non identificato verso il Mar Cinese Meridionale, ha fatto sapere l’esercito sudcoreano, senza fornire ulteriori dettagli. L’ultimo lancio di missili balistici da parte della Corea del Nord verso il Mar Cinese Orientale risale al 4 gennaio, quando il presidente Lee Jae Myung si stava preparando a partire per Pechino per un vertice con il presidente cinese Xi Jinping.

CINA – KAZAKISTAN

La Cina aprirà in Kazakistan un college per la preparazione dei lavoratori marittimi, interamente finanziato da Pechino in un progetto comune per ottenere personale altamente qualificato nell’economia acquatica del Paese, “unendo la teoria e la pratica con degli stage in obiettivi di reale attività del settore, un laboratorio specifico e programmi di studio preparati dagli specialisti cinesi”, secondo il comunicato del ministero delle risorse idriche di Astana.

BANGLADESH – RUSSIA

Un’inchiesta dell’Associated Press ha svelato che decine di bangladesi sono stati attirati in Russia con la falsa promessa di un impiego, per poi ritrovarsi catapultati nel caos dei combattimenti in Ucraina. Molti sono stati minacciati di violenza, prigionia o morte. Hanno raccontato di essere stati portati in campi di addestramento e poi in prima linea nei combattimenti dopo aver firmato contratto militari senza che venissero loro spiegato in cosa si stavano impegnando.

INDONESIA

Questa mattina il parlamento indonesiano ha nominato il nipote del presidente Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono, vicegovernatore della banca centrale. La nomina di Thomas aveva già suscitato preoccupazioni negli investitori circa l’indipendenza della Bank Indonesia, spingendo la rupia a un minimo storico di 16.985 per dollaro USA la scorsa settimana. La Banca indonesiana ha mantenuto i tassi invariati nel tentativo di sostenere la valuta. Interrogato il 26 gennaio sulle preoccupazioni del mercato, Thomas ha affermato che può essere giudicato solo in base al suo lavoro, aggiungendo di essersi già dimesso dal partito Gerindra, lo stesso da cui proviene Prabowo, a dicembre.

ISRAELE – GAZA

L'esercito israeliano ieri ha fatto sapere di aver recuperato il corpo dell’ultimo ostaggio a Gaza, Ran Gvili, aprendo la strada alla prossima fase del piano proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il primo ministro Benyamin Netanyahu lo ha definito “un risultato straordinario”. La seconda fase dovrebbe prevedere la ricostruzione e la completa smilitarizzazione di Gaza, incluso il disarmo di Hamas e di altri gruppi palestinesi. Il piano prevede anche il dispiegamento di una Forza internazionale di stabilizzazione non ancora costituita e il progressivo ritiro delle forze israeliane da Gaza.