di Melani Manel Perera

All'età di 90 anni nello Sri Lanka è morto il gesuita Aloysius Pieris. Era stato il primo non buddhista a conseguire un dottorato all’Università di Sri Jayewardenepura. Studioso delle religioni dell'Oriente, aveva fondato nel 1974 il centro "Tulana" molto attivo anche nell'impegno sociale. Era stato il primo membro asiatico del comitato editoriale della rivista Concilium.

Colombo (AsiaNews) - P. Aloysius Pieris, teologo gesuita dello Sri Lanka, indologo e studioso del buddhismo, è morto il 22 marzo all’età di 90 anni e 11 mesi, dopo una lunga malattia. Era il fondatore del Centro di Ricerca “Tulana” a Gonawala-Kelaniya, sobborgo di Colombo, dove ha sempre condotto una vita semplice e profondamente animata dalla fede, rendendo un servizio prezioso alla promozione dell’armonia interreligiosa.

Conosciuto come p. Aloy, è stato il primo non buddhista a conseguire un dottorato in filosofia buddhista presso l’Università di Sri Jayewardenepura, studiando sotto la guida dell’autorevole monaco Walpola Rahula. Il centro di ricerca per l’incontro “Tualana” era nato nel 1974 come uno spazio vitale per il dialogo. Più che un’istituzione negli anni “Tulana” è diventato luogo capace di far fiorire le relazioni interreligiose, l’espressione artistica e l’impegno sociale.

Secondo Mahinda Namal, docente cattolico e attivista per la giustizia sociale, il centro ha favorito incontri profondi tra buddhismo e cristianesimo, espressi attraverso l’arte realizzata sia da monaci, che da artisti cristiani. Inoltre, ha tenuto viva la memoria sociale, commemorando le vittime della violenza di tutte le divisioni etniche e religiose dello Sri Lanka. Attraverso le sue iniziative nel campo dei media, “Tulana” ha anche guidato giovani nel mondo di cinema, radio e teatro, senza alcuna distinzione.

P. Aloy si è dedicato anche alla fondazione di un Centro per l’Educazione dei Bambini Ipoudenti (CEHIC), offrendo apparecchi acustici e terapia del linguaggio e promuovendo una piena integrazione nella società. I suoi sforzi per diffondere la liturgia, integrando le forme culturali locali nel culto cristiano, hanno lasciato un segno indelebile nella Chiesa dello Sri Lanka.

“Scrittore prolifico, padre Pieris è autore di oltre 30 libri e più di 500 articoli di ricerca. La sua opera fondamentale, ‘An Asian Theology of Liberation’ (1988), è stata tradotta in diverse lingue e continua ad essere influente”, racconta Mahinda Namal. “Ha ricoperto anche il ruolo di redattore di ‘Vagdevi: Journal of Religious Reflection and Dialogue’ e di redattore fondatore della rivista internazionale ‘Dialogue’. È stato il primo membro asiatico del comitato editoriale della rivista ‘Concilium’”, aggiunge ancora.

Sr. Rasika Pieris, teologa femminista e attivista per i diritti umani, ha detto ad AsiaNews: “Era un padre amato che si è guadagnato il rispetto nel mondo per la sua ampia visione, ricca di profonde qualità umane che raramente si trovano in chi possiede solo conoscenze teoriche: aveva una vasta conoscenza ed esperienza della vita. Aveva un cuore umano in grado di raggiungere tutti”.

Anche p. Amila Jeevantha, sacerdote cattolico e attivista per i diritti umani, ha condiviso il suo pensiero con AsiaNews. “Il primo giorno in cui l’ho incontrato, all’età di diciassette anni, ha segnato una svolta decisiva nella mia vita, l’inizio di un percorso di trasformazione”, dice. “Incoraggiò il nostro gruppo di studenti convincendoci che lavorare senza paura per la giustizia non era solo un valore della vita, ma un sacro dovere umano. Gettò le basi per un profondo legame spirituale che avrebbe trasformato la mia vita”.

P. Jeevantha ha anche ricordato anche i momenti di tensione tra p. Aloysius Pieris e le autorità ecclesiastiche, Negli anni in cui il dialogo e la teologia della liberazione erano guardati con sospetto. “Mi fu intimato che, se non avessi reciso i legami con lui, sarei stato espulso dal seminario. Ciò non scoraggiò il mio affetto e il mio attaccamento a questo esemplare sacerdote-maestro”, racconta l’attivista.