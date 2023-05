di Arundathie Abeysinghe

Cinque rappresentanti nominati per ciascuna delle 17 aree tematiche presenzieranno come osservatori ai lavori e potranno chiedere conto dell'utilizzo dei fondi. I giovani sono stati in prima linea nelle proteste che l'anno scorso hanno portato alle dimissioni di Rajapaksa. Il presidente Wickremesinghe: "Coinvolgerli è il primo passo per costruire un Paese di successo".

Colombo (AsiaNews) - Lo Sri Lanka è il primo Paese al mondo a dare l'opportunità ai rappresentanti dei giovani di partecipare alla Commissioni di supervisione dell’attività dei settori del Parlamento. Lo ha rivendicato il presidente Ranil Wickremesinghe intervenendo a Colombo il 13 maggio a un seminario di orientamento per questi giovani rappresentanti organizzato dal Parlamento dello Sri Lanka con l'assistenza del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP).

Il presidente ha definito l'opportunità di partecipare alle Commissioni offerta ai giovani un "approccio nuovo" per lo sviluppo dello Sri Lanka sviluppato che guarda all’orizzonte del 2048. “Tra 25 anni, quando il Paese avrà raggiunto la strada del successo, i giovani potranno affermare con orgoglio che questo è stato il primo passo che aperto la via al cambiamento - ha detto Wicremesinghe -. E allora parteciperanno alle funzioni del Parlamento, non come più osservatori, ma come rappresentanti nelle Commissioni parlamentari".

Tra il marzo e il luglio 2022, migliaia di giovani in Sri Lanka sono stati in prima fila nell’aragalaya, le proteste di massa per chiedere un “cambiamento del sistema”. Questo movimento ha portato alle dimissioni l'ex presidente Gotabaya Rajapaksa, in mezzo a una crisi sempre più profonda e a proteste diffuse.

Fonti governative di alto livello hanno raccontato AsiaNews che “in seguito alla pubblicazione di un annuncio sui giornali, sono stati selezionati 535 rappresentanti dei giovani per le Commissioni relative a 17 aree tematiche istituite in Parlamento. Queste Commissioni funzionano con la partecipazione di parlamentari che rappresentano tutti i partiti politici del Parlamento. Il presidente di ciascuna ora selezionerà cinque rappresentanti dei giovani per assistere ai lavori”.

Nel frattempo, "il Governo ha programmato di introdurre una serie di provvedimenti sul cambiamento climatico e sui diritti delle donne, temi su cui i giovani avranno l'opportunità di esprimere le proprie opinioni. Avranno anche l'opportunità di sapere come vengono utilizzati i soldi pubblici e i motivi per cui sono destinati a una spesa anziché a un’altra. Verrà anche istituito un Ufficio parlamentare di bilancio attraverso il quale sarà possibile ottenere assistenza dai ministeri".

Per il primo ministro Dinesh Gunawardena, l'apertura ai giovani delle Commissioni è “un'iniziativa che inaugura una nuova era di democrazia partecipativa. È quindi nostra responsabilità creare una nuova politica attraverso questo approccio”.