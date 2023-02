Le altre notizie del giorno: supera 8.700 il numero delle vittime del terremoto in Siria e Turchia. In Thailandia quest’anno si aspettano 30 milioni di turisti. Australia vieta estrazione di carbone vicino la Grande barriera corallina. Diatriba in Russia sul nome dell’ex Stalingrado. Distrutta in Iran tomba del padre della letteratura azera.

CINA-STATI UNITI

Malgrado le tensioni geopolitiche, nel 2022 gli scambi commerciali tra Cina e Usa hanno raggiunto i massimi a 690,6 miliardi di dollari. L’export statunitense è cresciuto di 2,4 miliardi a 153,8 miliardi. In aumento però il deficit commerciale con i cinesi, che hanno esportato in terra Usa beni per 536,8 miliardi (+31,8 miliardi).

TURCHIA-SIRIA

Supera 8.700 il numero provvisorio delle vittime del terremoto al confine turco-siriano: 6.200 i morti in Turchia. Mentre continuano le operazioni di soccorso arrivano offerte d’aiuto da molti Paesi, compreso dall’Afghanistan dei talebani. Presenti team d’intervento cinesi e taiwanesi.

THAILANDIA

Secondo il premier Prayut Chan-o-cha, quest’anno nel Paese arriveranno più di 30 milioni di turisti, superando la precedente stima di 20 milioni. Dopo la rimozione dei limiti agli ingressi dall’estero per la pandemia, il governo ha adottato una serie di misure per facilitare la ripresa del settore turistico.

AUSTRALIA

Il governo australiano ha deciso di vietare le operazioni di estrazioni di carbone vicino alla Grande barriera corallina. Il divieto riguarda un impianto di estrazione che doveva sorgere a 10 km dal noto sito naturale.

SRI LANKA

I principali creditori di Colombo (Gruppo di Parigi) sono pronti a dare assicurazioni finanziarie per permettere al Fondo monetario internazionale di sbloccare aiuti all’isola per un valore di 2,9 miliardi di dollari.

RUSSIA

Il protoierej Leonid Kalinin, membro della commissione patriarcale per la cultura, ha commentato la discussione sul ritorno della città di Volgograd al nome Stalingrad. A suo parere “sarebbe giusto ritornare al nome ancora più antico di Tsaritsyn”, la “città degli zar”, che susciterebbe meno discussioni e tornerebbe al titolo con cui è stata fondata.

IRAN-AZERBAIGIAN

In Iran è stata distrutta nella città di Khorasan la storica tomba del poeta azero del XIII secolo Izzeddin Gasanoglu, primo autore di letteratura in lingua azera. Lo ha comunicato via social uno studioso del folclore, Ali Šamil, che ha fatto un appello “alla nostra intelligentsija e ai circoli ufficiali” affinchè non facciano passare l’accaduto sotto silenzio.