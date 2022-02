Le altre notizie del giorno: l’India mette al bando altre 54 app cinesi. Colosso nipponico della birra abbandona il Myanmar. Internet sotto controllo del regime in Cambogia. Morto un palestinese dopo scontri con militari israeliani. I contadini kirghisi rischiano di rimanere senza terra.

TAIWAN

Secondo Techcet, le tensioni tra Ucraina e Russia minacciano l’industria taiwanese di microchip: Taipei è la prima produttrice mondiale dei preziosi componenti tecnologici. Il rischio è che un conflitto tra Mosca e Kiev blocchi dai due Paesi l’export di palladio, neon e C4F6, essenziali per la produzione di chip.

CINA-INDIA

Per motivi di sicurezza nazionale, Delhi ha messo al bando 54 applicazioni web cinesi. Nel giugno 2021 il divieto aveva colpito 59 app made in Cina, tra cui le popolari TikTok e WeChat. Dalle tensioni di confine con Pechino del maggio 2020, il governo indiano ha bandito finora 329 app cinesi.

GIAPPONE-MYANMAR

La multinazionale nipponica della birra Kirin ha deciso di ritirarsi dal mercato birmano. La compagnia giapponese aveva iniziato le pratiche per ridurre la sua presenza in Myanmar subito dopo il colpo di Stato militare del primo febbraio 2021.

CAMBOGIA

Il governo cambogiano mette sotto controllo internet convogliando tutto il traffico web in un unico punto di entrata. Sul modello della “Grande muraglia” online di Pechino, il sistema adottato da Phnom Penh permetterà al regime di Hun Sen di silenziare ancor di più l’opposizione e il dissenso.

ISRAELE-PALESTINA

Le Forze di sicurezza israeliane hanno ucciso ieri un palestinese durante scontri nei territori occupati della West Bank. Lo rivela oggi il ministero palestinese della Sanità. I militari stavano iniziando a demolire l’abitazione di un palestinese accusato di aver ucciso un cittadino israeliano.

RUSSIA-GRECIA

Il metropolita Grigorios (Papatomas), titolare di Peristerios nella Macedonia occidentale della Chiesa ortodossa greca, ha proposto di privare per cinque anni il patriarcato di Mosca dell’autocefalia a causa dello scisma con il patriarcato di Alessandria per le chiese africane, e di ridurre allo stato laicale l’esarca russo per l’Africa, Leonid (Gorbačev).

KIRGHIZISTAN

I contadini kirghisi rischiano di rimanere senza terra a causa della nuova decisione del governo, secondo cui le grandi cooperative agricole riceveranno vari appezzamenti in affitto. Ai piccoli coltivatori resteranno solo le briciole, e molti saranno costretti a emigrare.