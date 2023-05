Le altre notizie del giorno: Delhi e Canberra siglano un patto sulle migrazioni. In due anni scoperte 380 nuove specie animali e vegetali nel Mekong. A Marawi partono i risarcimenti per i residenti coinvolti nei combattimenti del 2017. In Afghanistan chiude un programma statunitense che aiutava le vittime della guerra.

COREA

Seoul lancerà oggi il missile Nuri per mettere in orbita 8 satelliti, dopo che Pyongyang il mese scorso ha annunciato di aver completato il suo primo satellite militare da ricognizione, di cui ha chiesto il lancio in orbita per monitorare le forze statunitensi e i loro alleati in Asia. "C'è sicuramente una rivalità tra le due Coree in termini di ciò che stanno cercando di creare nello spazio", ha spiegato lo storico militare David Silbey.

INDIA – AUSTRALIA

Delhi e Canberra hanno annunciato un nuovo accordo sulla migrazione, dopo che il premier indiano Narendra Modi e il premier australiano Anthony Albanese hanno discusso riguardo una serie di temi intorno alla cooperazione economica tra i due Paesi, tra cui l’estrazione mineraria. Secondo i più recenti, su oltre un milione di persone che si sono trasferite in Australia dal 2016, quasi un quarto proveniva dall'India.

MEKONG

Tra il 2021 e il 2022 nel bacino idrico del Grande Mekong sono state scoperte 380 nuove specie di animali e piante, ha detto il WWF. L’area attraverso cui scorre uno dei fiumi più importanti dell’Asia è da sempre nota per la sua biodiversità: dal 1997 sono state registrate 3.300 nuove specie, sebbene molte siano a rischio estinzione.

FILIPPINE

Il Marawi Compensation Board (MCB) ieri ha firmato i decreti attuativi per il pagamento dei risarcimenti ai residenti che nel 2017 sono stati coinvolti nei combattimenti tra l'esercito e i militanti islamisti. Per cinque mesi la città è stata sotto assedio. I pagamenti, che saranno esentasse su approvazione del presidente Ferdinand Marcos Jr. andranno a chi ha perso la casa o un parente.

AFGHANISTAN

L’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID) chiuderà un programma da 49 milioni di dollari ideato per aiutare le vittime di guerra in Afghanistan. Il progetto, chiamato COMAC, era nato nel 2018: negli ultimi cinque anni è stata fornita assistenza a più di 40mila persone. Nonostante la fine del programma fosse prevista per il 2023, il personale ha riferito vari casi di interferenza da parte dei talebani.

KAZAKISTAN

Come rivela il sito CentralAsia, attualmente sul territorio del Kazakistan sono attivi tre poligoni d’addestramento per un’area complessiva di 8,6 milioni di ettari, che Astana concede in affitto alla Russia, dove sono presenti costantemente quasi 1000 soldati russi. A inizio maggio un deputato del Mažilis, Serik Egizbaev, ha proposto di destinare questi terreni a usi agricoli.

ARMENIA - AZERBAIJAN

Il premier armeno Pašinyan ha dichiarato che “l’Armenia prenderà la decisione formale di uscire dalla Csto (l’Alleanza militare eurasiatica) quando avrà definitivamente constatato che la Csto ha abbandonato l’Armenia”. Si attende una visita di controllo dell’Alleanza per monitorare la situazione del conflitto con l’Azerbaigian, e “allora faremo i conti definitivi”.