New Delhi (AsiaNews/Agenzie) - Le partite di cricket tra India e Pakistan saranno disputate in sede neutrali, ha dichiarato l'International Cricket Council (ICC) nei giorni scorsi. L'accordo si applicherà a due importanti eventi del prossimo anno: il Champions Trophy maschile in Pakistan e la Coppa del mondo ODI (one day international, sono le competizioni con 50 cosiddetti over, sessioni di giochi) femminile in India, ma continuerà a essere in vigore anche per la Coppa del mondo T20 maschile del 2026, ospitata dall’India insieme allo Sri Lanka, e per la Coppa del mondo T20 femminile del 2028, prevista in Pakistan (T20 sta per twenty20, la modalità di gioco più corta)

“Il calendario delle partite del Champions Trophy maschile del 2025 sarà confermato nei prossimi giorni”, ha poi dichiarato la ICC nel suo comunicato.

A causa delle relazioni conflittuali, dal 2008 India e Pakistan si affrontano solo in occasione di eventi a più squadre. L’anno scorso il Pakistan aveva partecipato alla Coppa del mondo a 50 over in India, ma poi la federazione indiana di cricket (BCCI) aveva annunciato, facendo riferimento al parere del governo, che non avrebbe inviato i propri giocatori in Pakistan per il Champions Trophy del prossimo anno. L’anno scorso il Pakistan aveva ospitato anche la Coppa d'Asia, ma l’India, vincitrice della manifestazione, aveva giocato tutte le partite in Sri Lanka.

Le partite tra India e Pakistan sono sempre cariche di tensione politica e le più attese di ogni torneo ICC, soprattutto dopo la sospensione delle visite reciproche. La politica è direttamente presente all’interno dello sport: il presidente del Pakistan Cricket Board, Mohsin Naqvi, è anche ministro dell’Interno, mentre Jay Shah, che è stato segretario del BCCI fino a quando non ha assunto la presidenza dell'ICC all'inizio di questo mese, è figlio del ministro dell’Interno indiano Amit Shah.