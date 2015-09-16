Riprendendo il programma che fu di Shinzo Abe per un oceano "libero e aperto" la premier giapponese ha esposto un programma che mira a rafforzare la cooperazione economica con i Paesi dell'Asean, l'estensione dell'accordo commerciale Trans-Pacifico e il rafforzamento dei programmi di assistenza militare e sicurezza. Promettendo intanto al Vietnam investimenti per 5 miliardi di dollari all'anno.

Milano (AsiaNews/Agenzie) – In questi giorni la premier giapponese Sanae Takaichi sta compiendo un viaggio in Vietnam e in Australia a cui il governo di Tokyo attribuisce grande importanza nell’attuale contesto internazionale. C’era molta attesa, in particolare, per il discorso tenuto sabato 2 maggio davanti agli studenti della Vietnam National University di Hanoi, che era annunciato come un “aggiornamento” della strategia per un “Free and Open Indo-Pacific” (FOIP) lanciata dieci anni fa dal suo predecessore e mentore Shinzo Abe.

Sanae Takaichi da Hanoi ha effettivamente esposto un programma ambizioso di rafforzamento del ruolo del Giappone nella regione indo-pacifica, promettendo un impegno ancora più “proattivo” rispetto al passato per contribuire alla costruzione di “un ordine internazionale fondato su libertà, apertura, diversità, inclusività e rispetto dello stato di diritto”. La premier giapponese ha fatto riferimento al contesto internazionale “profondamente cambiato” rispetto a dieci anni fa, alludendo all’ascesa della Cina, ma anche alle tensioni geopolitiche globali e l’incertezza legata alla politica estera degli Stati Uniti.

Takaichi ha sottolineato come i Paesi partner debbano adattarsi a queste nuove realtà, caratterizzate da competizione geopolitica, rapida innovazione tecnologica e crescente influenza del cosiddetto “Global South”. In questo scenario, ha evidenziato la necessità di rafforzare autonomia e resilienza in ambito economico, sociale e della sicurezza, per poter determinare in modo indipendente il proprio futuro.

Secondo Takaichi la nuova strategia del Giappone sull’indo-pacifico mira a una cooperazione su tre aree principali. In primo luogo, la creazione di un ecosistema economico più robusto in partnership con i Paesi dell'Asean, con particolare attenzione alle catene di approvvigionamento di energia e minerali critici. In questo ambito rientrano anche collaborazioni su tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e le infrastrutture digitali, tra cui i cavi sottomarini.

In secondo luogo, il Giappone punta a rafforzare un ordine economico internazionale basato su regole condivise. La premier si è detta favorevole all’espansione del CPTPP, l’accordo commerciale Trans-Pacifico firmato nel 2023 da 11 Paesi - Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malaysia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam – e già esteso alla Gran Bretagna. Tokyo ora spinge per una maggiore cooperazione anche con Paesi come le Filippine, l'Indonesia e gli Emirati Arabi Uniti.

Infine, la terza area riguarda la sicurezza: il Giappone dichiara di voler ampliare i programmi di assistenza militare e di sviluppo, aiutando i partner a migliorare, tra le altre cose, le capacità di sicurezza marittima. Aspetto non da poco in un quadro in un contesto globale segnato dalle dispute nel Mar Cinese Meridionale e dalla pressione cinese su Taiwan.

In questo contesto la scommessa sulle relazioni con il Vietnam assume grande importanza. Takaichi ha incontrato il primo ministro Le Minh Hung, con il quale ha firmato nuovi accordi di cooperazione in settori come sicurezza marittima, cybersicurezza, sicurezza economica ed energetica. Il Giappone si è inoltre impegnato ad aumentare gli investimenti nel Paese fino a 5 miliardi di dollari l’anno e a portare il commercio bilaterale a 60 miliardi entro il 2030.