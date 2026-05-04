COREA

Il club calcistico femminile nordcoreano Naegohyang Women’s FC giocherà una partita contro il team sud-coreano Suwon FC Women il prossimo 20 maggio. Lo riferisce il ministero dell’Unificazione di Seoul, annunciando la prima visita in otto anni di atleti di Pyongyang oltre-confine. Il Nord ha inviato una lista di 27 giocatori e 12 membri dello staff, che si recheranno nel Sud per la semifinale della Asian Women’s Champions League. Da qualche tempo il presidente sud-coreano Lee Jae Myung sta cercando di migliorare i rapporti (tesi) con il regime dei Kim. L’ultima presenza di atleti nord-coreani nel sud risale al 2018, in occasione delle Olimpiadi invernali di Pyeongchang che hanno visto anche “l’unione” fra i due Paesi per la squadra di hockey su ghiaccio.

INDIA

Si profila una vittoria del partito del primo ministro Narendra Modi nelle elezioni in quattro Stati indiani: West Bengala, Tamir Nadu, Kerala e Assam, oltre al territorio federale di Puducherry. Le prime proiezioni danno in vantaggio il Bjp nell’Assam e nel West Bengala (dove non ha mai governato sinora), mentre il margine con gli oppositori è più ristretto nel Tamil Nadu e Kerala. I risultati delle legislative sono visti come un primo indicatore del sostegno a Modi in vista delle elezioni generali del 2029. I conteggi continueranno per tutta la giornata, in attesa dei risultati finali.

ASIA PACIFICO - IRAN

L’Asian Development Bank è pronta a fornire aiuti urgenti agli Stati del Pacifico, colpiti dalla guerra in Medio oriente e dalla carenza di carburante. Parlando ieri al 59° incontro annuale Adb a Samarcanda, il presidente Masato Kanda ha detto che i Paesi sono stati “particolarmente esposti” al conflitto e necessitano di sostegno per affrontare il fabbisogno energetico. Kanda ha aggiunto che la crescita regionale diminuirà al 2,8% nel 2026 dal 4,2% dello scorso anno.

SRI LANKA - CINA

La polizia ha arrestato 37 cinesi sospettati di gestire un centro finalizzato alle truffe informatiche nella capitale, ultimo atto di un giro di vite delle autorità di Colombo. I sospetti, tra i 23 e i 44 anni compresa una donna, sono stati arrestati dopo una segnalazione che ha portato al sequestro di 35 tablet, 147 cellulari e 100 schede Sim. Gli arresti sono arrivati un mese dopo che 152 cittadini stranieri, per lo più cinesi, sono stati fermati per truffa informatica da un hotel nel nord-ovest. Le autorità per l’immigrazione hanno arrestato e deportato 135 uomini e donne cinesi a marzo.

SINGAPORE

Un uomo è stato arrestato ieri per disturbo della quiete pubblica dopo aver aggredito e schiaffeggiato alcuni fedeli di una chiesa lungo Prinsep Street. La polizia avrebbe ricevuto una chiamata verso le 9:10 del mattino dalla Singapore Life Church. Quando sono arrivati gli agenti, l’uomo - un cinese malaysiano di 33 anni, già noto alla chiesa e responsabile di disordini in passato - aveva già lasciato i locali. Una donna di 66 anni è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale.

TAIWAN - ESWATINI

Il presidente di Taiwan Lai Ching-te è arrivato a Eswatini il 2 maggio per una visita di Stato volta a rafforzare i legami con uno dei pochi alleati diplomatici internazionali rimasti, nonostante la crescente pressione della Cina. La visita era stata sospesa qualche giorno fa dopo che alcuni Paesi africani su pressione di Pechino avevano negato òl'attraversamento del proprio spazio aereo. Lai ha partecipato a una cerimonia di benvenuto militare insieme a Mswati III, seguita da colloqui bilaterali. In programma anche la firma di un accordo di mutua assistenza doganale e il rafforzamento della cooperazione col Paese africano. In risposta al viaggio, Pechino lo ha definito un “ratto”.

RUSSIA - SIRIA

Secondo la Reuters la Russia è diventata il principale importatore di petrolio in Siria dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad nel 2024. I dati parlano di una una crescita del 75% che quest’anno già vede la consegna di 60 mila barili al giorno, con Mosca che ha sostituito l’Iran sinora il maggior fornitore di Damasco. Ciò permette ai russi di mantenere un notevole influsso nel Paese, oltre a conservare le proprie basi aeree e marittime come confermano fonti interne a Damasco.

TURKMENISTAN

In Turkmenistan, la polizia sta perlustrando i tetti alla ricerca di terminali per l’internet satellitare Starlink, a cui le persone si connettono nel tentativo di evitare le connessioni lente e limitate offerte dai provider locali. Nella città orientale di Turkmenabat, i residenti hanno segnalato perquisizioni da parte di funzionari e polizia: “Arrivano e salgono subito sui tetti”, ha dichiarato un residente locale, con arresti di chi è coinvolto nelle installazioni di apparecchi.