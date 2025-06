di Santosh Digal

Lanciato nel 1975 come gesto quaresimale negli anni è diventato una forma di sostegno continuativo alle attività degli 85 centri di azione sociale della Chiesa filippina. E in occasione dell'anniversario la Caritas ha lanciato una campagna che mira ad impegnare un milione di filippini in una donazione mensile. Il vescovo di Kidapawan mons. Bagaforo: "Seme di speranza e compassione".

Manila (AsiaNews) - Caritas Filippine – l’organismo di solidarietà della Chiesa cattolica filippina - celebra quest’anno i 50 anni della sua iniziativa Alay Kapwa (in tagalog: “Offerta di sé agli altri”), un fondo nato nel 1975 come un’iniziativa quaresimale e che con il tempo è diventato un motore di tante iniziative che durano tutto l’anno nel grande arcipelago. L’importante anniversario sta diventando l’occasione per rilanciare quest’attività, come ha spiegato nei giorni scorsi mons. Jose Colin Bagaforo, vescovo di Kidapawan e presidente di Caritas Filippine, in una conferenza stampa tenuta presso l’Università di Santo Tomas, gestita dai Domenicani, a Manila.

“Alay Kapwa promuove speranza e compassione - ha spiegato mons. Bagaforo -. Per questo siamo tutti chiamati a a sostenere e mantenere la campagna Alay Kapwa nei villaggi, nelle parrocchie e nelle istituzioni per aiutare i fratelli e le sorelle più bisognosi a diventare autosufficienti”.

Nel corso degli anni si è evoluta diventando la fonte dei moduli di formazione inviati a tutti gli 85 centri di azione sociale diocesani. È stata anche fondamentale nella creazione di un apposito fondo di solidarietà che ha permesso a Caritas Filippine e ai centri di azione sociale di reagire rapidamente, soprattutto in tempi di calamità e altre gravi situazioni di crisi. Con Cristo al centro, Caritas Filippine - cuore della Chiesa dei poveri - dal 2021 ha focalizzato l’attenzioned di Alay Kapwa sulle dimensioni della misericordia, dello sviluppo e della giustizia, attraverso sette programmi specifici: Assistenza educativa e scuole comunitarie, Salute e nutrizione, Mezzi di sussistenza e sicurezza alimentare, Advocacy ecologica, Programmi umanitari e riduzione del rischio da disastri, Giustizia, pace e buona governance e Sviluppo istituzionale e rafforzamento delle capacità.

Iniziative che in occasione del cinquantesimo anniversario la Chiesa filippina attraverso una campagna nazionale invita a sostenere tutto l’anno con donazioni mensili. L’obiettivo dichiarato è coinvolgere 1 milione di filippini. Non importa se i contributi saranno da 50 o da 500 pesos. “Vi chiediamo di donare non dalla semplice abbondanza, ma da un cuore pieno di compassione per gli altri”, ha esortato Bagaforo.

La campagna mira a coinvolgere anche i più giovani. Per questo a sostenerla campagna ci saranno come testimonial anche Ben&Ben – i fratelli Paolo Benjamin and Miguel Benjamin Guico - due cantanti molto noti nelle filippine. Insieme ad altri artisti saranno i protagonisti di un grande concerto che si terrà l’8 luglio allo Smart Araneta Coliseum.

Il loro coinvolgimento nasce anche da un’esperienza personale: alla conferenza stampa hanno raccontato che la loro madre lavorava come operatrice sociale per Caritas Manila. “Praticamente siamo cresciuti sentendo parlare di Alay Kapwa – hanno raccontato -. Così quando si è presentata l’opportunità di collaborare, naturalmente abbiamo detto di sì. Non solo perché sapevamo di cosa si trattasse, ma anche perché avevamo visto l’impatto che aveva avuto sulle comunità servite nel corso degli anni”.

