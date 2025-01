Le notizie di oggi: accordo tra Malaysia e Sinngapore per una Zona economica speciale condivisa a Johor. L'esercito libanese a Naqoura con il ritiro dei soldati israeliani. In Indonesia ha preso il via il piano di pasti gratuiti voluto dal presidente Prabowo. Kirill nel messaggio di Natale si rivolge agli ortodossi dell'Ucraina.

TIBET-CINA

Un forte terremoto ha colpito questa mattina la regione montuosa del Tibet, ai piedi della catena dell’Himalaya. Fonti ufficiali cinesi parlano di almeno 95 morti accertati e più di 100 persone rimaste ferite. Il sisma ha colpito la città santa del Tibet, Shigatse, intorno alle 09 ora locale con magnitudo di 7,1 e una profondità di 10 chilometri, secondo i dati del Servizio geologico degli Stati Uniti. Le scosse sono state avvertite anche nel vicino Nepal e in alcune zone dell'India.

MALAYSIA-SINGAPORE

I governi di Malaysia e Singapore hanno annunciato l’istituzione di una Zona Economica Speciale a Johor, gestita congiuntamente che sarà destinata a investimenti globali. I due Paesi puntano alla creazione di 20.000 posti di lavoro qualificati nei primi cinque anni. L’annuncio è stato dato dal primo ministro della Malaysia Anwar Ibrahim e dal primo ministro di Singapore Lawrence Wong hanno in occasione di un vertice bilaterale tenutosi oggi a Putrajaya. Nella nuova Zeona Economica Speciale verranno promossi investimenti legati a 11 settori: la manifattura, la logistica, la sicurezza alimentare, il turismo, l'energia, l'economia digitale, la green economy, i servizi finanziari, i servizi alle imprese, l'istruzione e la sanità.

LIBANO

L'esercito libanese ha annunciato che le sue unità si sono posizionate intorno alla località di Naqoura e hanno iniziato a dispiegarsi nella località dove ha sede il commando dell’Unifil in parallelo con il ritiro dell'esercito israeliano, come previsto dall’accordo sul cessate il fuoco. Il dispiegamento dell'esercito ha coinciso con la terza riunione del comitato incaricato di supervisionare l’intesa tra Hezbollah e Israele, presieduto dall'inviato americano Amos Hochstein.

INDONESIA

In Indonesia ha preso ufficialmente il via ieri l’ambizioso piano del presidente Prabowo Subianto per fornire pasti gratuiti a più di un quarto della popolazione. Nella prima giornata sono stati forniti 570mila pasti per i bambini delle scuole e le donne incinte in più di 20 province. A pieno regime il piano - su cui Prabowo ha incentrato la sua campagna elettorale - si propone di raggiungere entro il 2029 82,9 milioni dei 280 milioni di abitanti del Paese.

BANGLADESH-EMIRATI ARABI UNITI

Almeno 461 cittadini del Bangladesh possiedono 929 proprietà immobiliari a Dubai per un valore di almeno 50 miliardi di Taka (circa 400 milioni di euro ndr). A rivelarlo è un’inchiesta del quotidiano di Dhaka The Daily Star sulle ricchezze parcheggiate all’estero dai propri connazionali.

RUSSIA-UCRAINA

Nel messaggio natalizio, il patriarca di Mosca Kirill ha dichiarato di essere “in piena unità con tutti i fedeli della Chiesa Upz dell’Ucraina”, nonostante tutte le dichiarazioni di autonomia, chiedendo agli ortodossi ucraini di avere il coraggio di professare la propria fede anche di fronte alle minacce del governo e del parlamento di Kiev, “soffrendo per Cristo e per la verità”.

KAZAKISTAN-UZBEKISTAN

È stata inaugurata nei giorni scorsi la costruzione di una nuova linea ferroviaria Darbaza-Maktaaral tra il Kazakistan e l’Uzbekistan, che dovrà essere finita entro il 2027 come “elemento importante per tutta l’infrastruttura regionale dei trasporti, in alternativa all’itinerario Saryagaš-Tasskent, con un investimento da oltre mezzo miliardo di dollari.