Le notizie di oggi: 20mila container di munizioni dalla Corea del Nord decisivi per l'offensiva russa in Ucraina. Liberati per fine pena a Hong Kong altri 4 democratici arrestati per le primarie del 2020. Dal Giappone 1 miliardo di dollari di aiuti al Bangladesh. Col parapendio fino a 8500 metri per una corrente ascensionale, il filmato shock di un giovane cinese.

ISRAELE-GAZA

Mentre prosegue l'offensiva militare con nuovi morti, Israele ha dichiarato di aver accettato l’ultima proposta di cessate il fuoco a Gaza degli Stati Uniti. Hamas - che contesta alcune modifiche apportate su richiesta del governo Netanyahu - ha detto che darà una risposta entro domani. L’ipotesi, coordinata con la mediazione di Egitto e Qatar, prevede una tregua di 60 giorni e la liberazione di 28 persone israeliane catturate, vive o morte, in cambio del rilascio di 1.236 prigionieri palestinesi e delle salme di 180 palestinesi deceduti. Aiuti umanitari a Gaza – che saranno consegnati da ONU, Mezzaluna Rossa e altre agenzie – entrerebbero appena Hamas approverà l’accordo di cessate il fuoco.Gli ultimi 30 dei 58 prigionieri israeliani ancora trattenuti sarebbero consegnati una volta stabilito un cessate il fuoco permanente.

COREA DEL NORD-RUSSIA-UCRAINA

I rifornimenti di munizioni dalla Corea del Nord hanno permesso alla Russia di aumentare gli attacchi missilistici contro infrastrutture civili ucraine critiche. Secondo un rapporto del Multilateral Sanctions Monitoring Team, un gruppo composto da 11 membri delle Nazioni Unite dopo che un comitato del Consiglio di Sicurezza era stato sciolto da Russia e Cina, ha quantificato in oltre 20.000 container i rifornimenti di Pyongyang. Fino a nove milioni di colpi di artiglieria e munizioni per lanciarazzi sono stati spediti dalla Corea del Nord alla Russia tramite navi cargo russe come parte della cooperazione militare tra i due Paesi, in violazione delle sanzioni ONU.

HONG KONG

Altre quattro persone incarcerate nel processo sulla sicurezza nazionale di Hong Kong contro i "47 democratici", legato all’organizzazione di elezioni primarie nel 2020, sono state liberate per fine pena oggi dopo più di quattro anni trascorsi dietro le sbarre. Tra loro Jimmy Sham, che ha guidato uno dei più grandi gruppi pro-democrazia di Hong Kong, la Civil Human Rights Front, scioltasi nel 2021.Gli altri liberati sono stati Kinda Li, Roy Tam e Henry Wong. A fine aprile, invece, erano stati liberati gli ex membri del Consiglio legislativo Claudia Mo, Kwok Ka-ki, Jeremy Tam e Gary Fan. In carcere restano ancora ltre decine di condannati nel processo tra cui l’ex docente di diritto Benny Tai, a cui è stata inflitta la pena più grave, di 10 anni, per “cospirazione a fini di sovversione”, e Joshua Wong.

BANGLADESH-GIAPPONE

Il Giappone fornirà 1,063 miliardi di dollari al Bangladesh sotto forma di sostegno al bilancio, fondi per l’ammodernamento ferroviario e borse di studio, ribadendo il pieno sostegno al governo ad interim per le iniziative di riforma e gli sforzi verso una transizione pacifica in Bangladesh. Il Giappone e il Bangladesh hanno firmato accordi in questo senso, durante un incontro bilaterale tenutosi oggi a Tokyo tra il Consigliere capo del Bangladesh, Muhammad Yunus, e il primo Ministro giapponese Ishiba Shigeru.

THAILANDIA

La Thailandia ha ritirato la causa per il controverso reato di oltraggio al re nei confronti di un accademico americano che insegna nel Paese. Paul Chambers, 58 anni, docente di scienze politiche che viveva nel Paese da trent’anni, era rimasto in una situazione legale incerta dopo essere stato arrestato il mese scorso con l’accusa di lesa maestà, che aveva comportato la perdita del suo lavoro, del visto di lavoro e il sequestro del passaporto. Si era trattato della prima volta dell'utilizzo della norma contro uno straniero. Chambers ha dichiarato che tornerà negli Stati Uniti ma mantenendo “le sue tante amicizie con il popolo della Thailandia”.

CINA

Un parapendista cinese è sopravvissuto dopo essere stato accidentalmente spinto da una corrente fino a 8.500 metri di altitudine nel cielo sopra il nord-ovest della Cina. Peng Yujiang, 55 anni, stava testando una nuova attrezzatura a 3.000 metri sul livello del mare, sulle montagne Qilian, quando un raro flusso d’aria noto come "cloud suck" lo ha spinto 5.000 metri più in alto all’interno di una formazione nuvolosa. Gli eventi sono stati filmati da una telecamera montata sul parapendio di Peng e il filmato è diventato virale su Douyin, la versione cinese di TikTok. L’uomo tiene saldamente i comandi del parapendio, con il volto e gran parte del corpo coperti da cristalli di ghiaccio. “È stato terribile”, ha dichiarato.

KIRGHIZISTAN

Il Kirghizistan ha debuttato con successo nel mercato internazionale delle obbligazioni sovrane, con un deposito di 700 milioni di dollari con tasso d’acquisto del 7,75% per un periodo di 5 anni, come comunica l’ufficio stampa del ministero delle finanze di Biškek, arrivando a richieste degli investitori oltre i 2 miliardi da Gran Bretagna, Usa, Europa e Asia, attestando “la sempre maggiore fiducia nella politica macroeconomica del Paese”.