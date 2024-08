Le notizie di oggi: Joe Biden e Modi hanno discusso del conflitto in Ucraina, dopo la storica visita del Primo Ministro indiano. Patriarchi e capi delle Chiese di Terra Santa: "Trattative interminabili. Si trovi una via di pace". Le autorità vietnamite continuano a reprimere gli utenti dei social che criticano il governo. Giornalista trovato morto in Turkmenistan.

GIAPPONE - CINA

Il Giappone ha accusato un aereo spia cinese di aver violato il suo spazio aereo, in quello che sarebbe il primo caso noto di violazione diretta; la violazione sarebbe avvenuta nelle isole Danjo per circa due minuti alle 11:29 ora locale di ieri. Il Segretario di Gabinetto del Giappone ha definito la violazione “assolutamente inaccettabile”. L'incidente giunge in concomitanza con l'aumento delle tensioni, dove la Cina compete per l'influenza contro gli Stati Uniti e i suoi alleati, tra cui il Giappone.

INDIA - UCRAINA - USA

Il Presidente USA Joe Biden e il Primo Ministro indiano Modi hanno discusso lunedì della guerra tra Russia e Ucraina, dopo la visita di Modi in Ucraina, e della situazione in Bangladesh, dove le proteste hanno portato all'estromissione dell'ex leader Sheikh Hasina all'inizio del mese. Modi ha scritto online di aver discusso al telefono con Biden della situazione in Ucraina e di aver “ribadito il pieno sostegno dell'India per un rapido ritorno alla pace e alla stabilità”.

TERRA SANTA - CHIESE

Le trattative per un cessate il fuoco a Gaza proseguono "in modo interminabile, con i leader delle parti belligeranti apparentemente più preoccupati per le considerazioni politiche che per porre fine alla ricerca di morte e distruzione”. Lo denunciano in nuovo comunicato i capi delle Chiese della Terra Santa rinnovando l'appello affinché si imbocchi rapidamente "una strada di pace" nella regione.

ISRAELE - GAZA

Se 40mila persone fossero in piedi, strette l'una accanto all'altra, a Parigi, la prima persona sarebbe a Notre-Dame e l'ultima a Versailles, scrive Al Jazeera. La fila sarebbe lunga 24 chilometri. 40mila sono i palestinesi uccisi negli attacchi israeleiani nella Striscia di Gaza nei 320 giorni trascorsi dal 7 ottobre. Tra questi quasi 17mila bambini, il 2,6% di tutti i bambini di Gaza. Almeno 53 bambini sono stati uccisi ogni giorno dal 7 ottobre, come 72 uomini e donne.

VIETNAM

Le autorità vietnamite stanno continuando la repressione nei confronti degli utenti dei social media considerati critici nei confronti dello Stato e del Partito comunista, utilizzando due articoli del Codice penale che secondo i gruppi per i diritti umani sono troppo vaghi. Dopo sette mesi di detenzione preventiva, le autorità di Hanoi hanno annunciato l'intenzione di perseguire l'utente di Facebook Phan Van Bach ai sensi dell'articolo 117 del Codice penale per “produzione, archiviazione, diffusione di informazioni".

UCRAINA - RUSSIA

Circa 300 fedeli, e anche alcuni sacerdoti della Chiesa ortodossa ucraina Upz, legata a quella russa e ora a rischio di chiusura dopo la decisione in merito del parlamento di Kiev, hanno sottoscritto un appello al metropolita Onufryj (Berezovskij), capo locale della Chiesa, chiedendo di dichiarare ufficialmente la rottura di ogni relazione con il patriarcato di Mosca.

TURKMENISTAN

È morto il corrispondente di Radio Azattyk in Turkmenistan, Khudajberdi Allašov, 35 anni, trovato senza vita in casa dopo lunghi periodi di stress e depressione causati da continue persecuzioni nei suoi confronti da parte del governo, e la comunità dei giornalisti indipendenti si chiede come reagire di fronte agli eccessi di autoritarismo, violenze e torture.