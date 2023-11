Città del Vaticano (AsiaNews) - C’è nel mondo una “immensa moltitudine di poveri”. L’ha affermato papa Francesco durante l’omelia della S. Messa celebrata questa mattina alle 10 nella basilica di S. Pietro in occasione della VII Giornata Mondiale dei Poveri, dal tema “Non distogliere lo sguardo dal povero” (Tb 4, 7). “La povertà è uno scandalo”, ha detto difronte agli oltre 5mila fedeli presenti. “Il messaggio del Vangelo (la parabola dei talenti, ndr) è chiaro: non sotterriamo i beni del Signore! Mettiamo in circolo la carità, condividiamo il nostro pane, moltiplichiamo l’amore!”.

Il pontefice, che questa domenica condivide il pranzo in Aula Paolo VI con le persone povere ospitate in Vaticano, ha chiesto di pensare alle tante povertà del nostro mondo, “materiali, culturali e spirituali”. Ma anche a quei “poveri diventati invisibili” a causa dell’indifferenza di “una società indaffarata e distratta”. E ancora: “Pensiamo a quanti sono oppressi, affaticati, emarginati, alle vittime delle guerre e a coloro che lasciano la loro terra rischiando la vita; a coloro che sono senza pane, senza lavoro e senza speranza”. Ecco che, in riferimento alla Parola odierna (Mt 25, 14-30) che racconta di un uomo che consegna i suoi beni ai suoi tre servi, il papa ha chiesto di pregare affinché, “secondo il dono ricevuto”, ciascuno si impegni in favore della carità, “ad essere vicino a qualche povero”.

Commentando durante l’omelia la parabola dei talenti papa Francesco si è soffermato su due percorsi: “il viaggio di Gesù e il viaggio della nostra vita”. Il primo rappresenta il “mistero stesso di Cristo”, “disceso dal seno del Padre per venire incontro all’umanità”. Dopo la vita terrena compie il “viaggio di ritorno presso il Padre”. Prima di partire Gesù ha consegnato agli uomini i suoi beni, un vero e proprio “capitale” da mettere a frutto, ha spiegato Francesco. A questo viaggio ne seguirà un altro: quello “che Gesù compirà alla fine dei tempi, quando tornerà nella gloria e ci vorrà incontrare di nuovo”. È importante chiedersi, allora: “Come ci troverà il Signore quando tornerà? Come mi presenterò all’appuntamento con Lui?”.

Il secondo viaggio riguarda il modo in cui l’uomo mette a frutto quel “capitale” ricevuto, che indica “l’amore del Signore, fondamento della nostra vita e forza del nostro cammino”, ha affermato il pontefice. Le vie da seguire sono due: “possiamo moltiplicare quanto abbiamo ricevuto, facendo della vita un’offerta d’amore per gli altri, oppure possiamo vivere bloccati da una falsa immagine di Dio e per paura nascondere sotto terra il tesoro che abbiamo ricevuto”. E quindi chiedersi: “Che ne faccio di un dono così grande lungo il viaggio della mia vita?”.

Al termine della celebrazione i fedeli si sono riversati in piazza San Pietro per assistere all’Angelus. Dopo aver concluso la recita della preghiera mariana il Santo Padre ha ricordato la beatificazione di ieri a Sevilla di Manuel Gonzalés-Serna Rodríguez, “sacerdote diocesano”, e i 19 compagni, “uccisi nel 1936 nel clima di persecuzione religiosa nella guerra civile spagnola”. “Il loro esempio conforti i tanti cristiani che nel nostro tempo sono discriminati per la fede”, ha aggiunto. È seguito un lungo applauso.

Ha poi espresso la sua vicinanza alla popolazione del Myanmar, “che purtroppo continua a soffrire a causa di violenze e soprusi”. Chiedendo di pregare “perché non si scoraggi e confidi sempre nell’aiuto del Signore”. Ricordando poi anche le popolazioni di Palestina e Israele che pagano le conseguenze del conflitto in corso in Terra Santa iniziato lo scorso 7 ottobre. “La pace è possibile!”, ha ripetuto due volte. “Ci vuole buona volontà. Non rassegniamoci alla guerra. E non dimentichiamoci che la guerra è sempre, sempre, una sconfitta. Soltanto guadagnano i fabbricatori delle armi”, ha continuato.

E non è mancato nemmeno un pensiero rivolto alla “martoriata Ucraina”. “Vedo le bandiere qui”, ha affermato Bergoglio dalla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico, indicando la piazza. “Continuiamo a pregare”, ha chiesto.