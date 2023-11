Le notizie di oggi: Al confine tra Finlandia e Russia sono stati istituiti posti di blocco speciali ogni 15 km per cercare di contenere le ondate di migranti. Le Filippine stanno valutando la possibilità di ritornare a far parte della Corte penale internazionale quasi cinque anni dopo che il Paese si era chiamato fuori. Restano sottoterra i 41 operai rimasti intrappolati da un crollo in un tunnel autostradale sotto l’Himalaya. Salta l’accordo delle tre opposizione di Taiwan in chiave anti-DPP, era l’ultima occasione per andare uniti alle elezioni di gennaio. Dal primo dicembre al 30 novembre 2024 la Cina si apre senza visto per alimentare il flusso di turisti e l’ingresso di persone per affari.

ISRAELE - PALESTINA

Hamas venerdì ha rilasciato 24 ostaggi - su 240 catturati il 7 ottobre -, tra cui 13 donne e bambini israeliani. Gli ostaggi sono stati portati in Egitto prima di arrivare in Israele. Hamas ha rilasciato anche 10 cittadini tailandesi - tra cui 4 che non erano stati ufficialmente elencati come rapiti - e uno filippino. Israele ha rilasciato 39 detenuti palestinesi al checkpoint della Cisgiordania.

L’ufficio del primo ministro israeliano afferma di aver ricevuto un elenco di prigionieri che saranno rilasciati oggi il secondo - di quattro - giorno di tregua.

FINLANDIA - RUSSIA

Sulla strada per Murmansk e per tutta la regione al di sopra della Carelia russa, vertice settentrionale della Russia europea ai confini con la Finlandia, sono stati istituiti posti di blocco speciali ogni 15 km per cercare di contenere le ondate di migranti, che non possono più usufruire degli altri accessi, per la chiusura degli altri confini.

INDIA

Le speranze di un salvataggio imminente di 41 uomini intrappolati in un tunnel autostradale sotto l'Himalaya indiano da quasi due settimane stanno subendo ritardi: sono infatti diversi e ricorrenti i problemi con le attrezzature di perforazione, hanno detto i funzionari. Gli operai edili provenienti da alcuni degli stati più poveri dell'India, sono rimasti bloccati nel tunnel di 4,5 km in costruzione nello stato di Uttarakhand. Le autorità garantiscono che sono al sicuro, con accesso all’ossigeno, al cibo, all’acqua e ai medicinali.

RUSSIA

Il ministero russo degli interni ha emesso un mandato di cattura federale per l’attivista umanitario Grigorij Sverdlin, esule all’estero e creatore del programma “Andate per i boschi” che aiuta dal 2022 i russi a sfuggire alla mobilitazione per la guerra in Ucraina o a disertare, anche se l’accusa non è stata specificata secondo il codice penale.

FILIPPINE

Le Filippine stanno valutando la possibilità di ritornare a far parte della Corte penale internazionale quasi cinque anni dopo che il Paese si era chiamato fuori durante il governo Duterte a causa delle obiezioni e del tentativo della Corte di indagare su una sanguinosa campagna antidroga che l’allora presidente stava portando avanti.

GIAPPONE

L'esercito americano in Giappone ha trasferito la sua unità operativa di droni da ricognizione a Okinawa nonostante le obiezione dei locali. Secondo il governo giapponese questo rientra tra le iniziative volte a rafforzare la sorveglianza delle attività cinesi nelle acque vicine.

Il ministro della Difesa Minoru Kihara ha detto che all'inizio del mese otto aerei senza pilota MQ-9 Reaper hanno iniziato ad operare nella base aerea statunitense di Kadena in Giappone, e rimarranno lì "per un periodo indefinito".

TAIWAN

Non ci sarà un’opposizione unita alle prossime elezioni presidenziali di gennaio a Taiwan. Tutti e tre gli aspiranti presidenti dell'opposizione di Taiwan - Ko Wen-je, Hou Yu-ih e il miliardario Terry Gou - si sono ritrovati seduti insieme sul palco dell'hotel Grand Hyatt a Taipei. Gou era in ritardo di quasi un’ora e quando è arrivato hanno iniziato a litigare. Era la loro ultima possibilità per un accordo che avrebbe riaperto la corsa elettorale saldamente in mano al Partito Democratico Progressista (DPP), in testa ai sondaggi.

CINA

Dal primo dicembre 2023 al 30 novembre 2024, chi possiede un passaporto di Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Malaysia può entrare in Cina per affari o per viaggiare senza visto per un massimo di 15 giorni. L'obiettivo è rilanciare il Paese uscito più lentamente rispetto all'Occidente dal Covid. Questo per "promuovere l'apertura della Cina", ha detto il portavoce del ministero degli esteri Mao Ning. Attualmente, la maggior parte dei viaggiatori ha bisogno di un visto per entrare nel Paese.