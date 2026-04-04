Le notizie di oggi: proseguono le ricerche di forze Usa e iraniane del pilota statunitense scomparso dopo l’abbattimento del velivolo. Tokyo vuole allentare le restrizioni alle esportazioni per la difesa, aprendo alle armi letali. Almeno otto morti in Afghanistan per un terremoto di magnitudo 5,9. Il Parlamento di Phnom Penh ha approvato la prima norma per contrastare i centri di truffa online.

VIETNAM

L’economia del Vietnam rallenta nel primo trimestre rispetto al trimestre precedente, a causa della forte esposizione alle importazioni di petrolio dal Medio oriente che trainano l’inflazione e mettono a rischio gli obiettivi di crescita annuale. Il Pil è aumentato del 7,83% fra gennaio e marzo rispetto all’anno scorso, ma al di sotto dell’8,46% nel quarto trimestre 2025. I prezzi al consumo sono cresciuti del 4,65% a marzo, trainati da un aumento del 10,81% dei costi di trasporto, che registrano una ulteriore impennata dal 3,35% di febbraio.

IRAN - USA - GOLFO

Le forze statunitensi e iraniane proseguono le ricerche di un membro dell’equipaggio americano scomparso, dopo che il caccia F-15 sul quale era a bordo è stato abbattuto. Al momento la sua sorte resta ignota, mentre il collega con lui sul velivolo è stato tratto in salvo. I funzionari iraniani invitano i cittadini a trovarlo “vivo” e hanno offerto una taglia per la cattura e affermano di aver abbattuto anche un secondo aereo da guerra - un A-10 Warthog - impegnato in missione di ricerca e salvataggio. Teheran inoltre ha eseguito la condanna a morte di due uomini per “legami” con un gruppo di opposizione, i Mojahedin, e aver effettuato attacchi armati. Un attacco droni dalla Repubblica islamica ha innescato un incendio in una raffineria a Bassora.

GIAPPONE

Tokyo vuole allentare le restrizioni alle esportazioni di attrezzature per la difesa entro fine aprile. È quanto emerge da una bozza governativa presentata ieri, che apre le porte alla vendita all’estero di armi, anche con capacità letale. Il Parlamento sarà informato solo dopo che sono state completate, per una norma destinata a sollevare critiche e preoccupazioni nell’opposizione contraria alla corsa agli armamenti. Le attuali regole, che limitano le esportazioni a cinque categorie non di combattimento - salvataggio, trasporto, allerta, sorveglianza e dragamine - saranno archiviate.

AFGHANISTAN - PAKISTAN

È di almeno otto morti il bilancio del terremoto che ha colpito ieri l’Afghanistan, provocando il crollo di un’abitazione a Kabul. Fra i feriti anche un bambino, come afferma la National Disaster Management Authority. Epicentro del sisma di magnitudo 5,9 la regione Hindu Kush, ad una profondità di 177 km. Forti tremori avvertiti anche a Islamabad, in Pakistan, e a New Delhi in India.

CAMBOGIA

Il Parlamento ha approvato ieri la prima legge volta a colpire i centri per le truffe online, accusati di aver ingannato vittime in diversi Paesi al mondo per un volume di affari di miliardi di dollari, mentre cresce la pressione sui governi per una stretta sulle attività illecite. Il ministro della Giustizia Keut Rith ha detto che mira a migliorare le “operazione di pulizia” in tutto il Paese, oltre a impedire la riapertura delle attività. In realtà, a dispetto della stretta annunciata da Phnom Penh negli ultimi mesi sono state rilasciate nuove licenze a casinò con chiari legami con centri per le truffe online.

SRI LANKA

Lo Sri Lanka sta lottando per scongiurare il ripetersi del crollo economico di quattro anni fa, a fronte di ricadute e criticità già evidenti collegate al prolungarsi della guerra in Medio oriente che si somma alle ricadute del devastante ciclone del novembre scorso. Il presidente Anura Kumara Dissanayake ha razionato il carburante, aumentandone il prezzo di un terzo, così come i costi dell’elettricità fino al 40% da che il conflitto ha iniziato a interrompere le forniture globali.

RUSSIA - INDIA

Continua ad aumentare nei cantieri edilizi di tutta la Russia la quota di lavoratori provenienti dall’India, che stanno progressivamente sostituendo i migranti lavorativi di altri Paesi stranieri. Lo ha dichiarato il presidente dell’Associazione nazionale dei costruttori, Anton Gluškov, realizzando le finalità delle nuove leggi sulle migrazioni che tendono non alla diminuzione, ma alla sostituzione, anche se rimane la grande maggioranza dall’Asia centrale.

TAGIKISTAN

Basandosi su “analisi degli esperti” il presidente Emomali Rakhmon ha dichiarato durante una visita nella regione di Sogda che quest’anno i costi della produzione cresceranno a ritmi senza precedenti. Fra le cause gli “avvenimenti degli ultimi tempi nel mondo” e i “cambiamenti climatici con le loro spiacevoli conseguenze”. Egli invita gli agricoltori a sfruttare “ogni giorno primaverile favorevole e ogni lembo di terra” per lo sviluppo dell’economia e la “dignitosa vita del popolo”.