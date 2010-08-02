Dall'inizio dell'anno è attivo un Team pastorale ad hoc voluto dal card. Chow per la cura delle migliaia di persone giunte negli ultimi anni nella metropoli che parlano il mandarino. Il responsabile p. Bruno Lepeu al Sunday Examiner: "Amicizia e attenzione radicati nell'amore di Dio". Particolarmente significative le proposte per i giovani studenti transfrontalieri e i genitori dei ragazzi che frequentano le scuole cattoliche.

Hong Kong (AsiaNews) – Il settimanale diocesano di Hong Kong Sunday Examiner dedica questa settimana un approfondimento al tema delle nuove iniziative pastorali che la diocesi sta mettendo in campo per accogliere e accompagnare la popolazione di lingua putonghua (lo standard nazionale del cinese mandarino parlato nella Repubblica popolare cinese ndr) che oggi è presente in numeri sempre più significativi nella grande metropoli dove si parla il cantonese. Il progetto mira a favorire l’integrazione, l’evangelizzazione e la partecipazione alla vita ecclesiale di tanti nuovi arrivati provenienti dalla Cina continentale, promuovendo una cultura dell’ospitalità e della collaborazione tra le diverse comunità linguistiche.

Il 31 maggio scorso si è celebrata la prima Messa diocesana in putonghua aperta a tutto il territorio, durante la quale il card. Stephen Chow ha conferito il mandato ai nuovi gruppi impegnati in questa missione evangelizzatrice. Per coordinare meglio le attività, all’inizio del 2026 è stato istituito il Team pastorale per i fedeli di lingua putonghua, che è guidato da p. Bruno Lepeu, delle Missions étrangères de Paris. Il gruppo opera attraverso sei sottocommissioni dedicate alla pastorale nei decanati, alle scuole, ai giovani, alla formazione, alla promozione e alla ricerca pastorale.

Per p. Lepeu cuore dell’iniziativa è la cura pastorale verso chi arriva in nuovi contesti sociali e culturali. “La ragione per servire i nuovi arrivati – spiega al Sunday Examiner - nasce, prima di tutto, dall’amore di Dio”. Per questo l’accoglienza non deve limitarsi alle attività organizzate dalla Chiesa, ma tradursi in gesti quotidiani di amicizia e attenzione, come salutare i vicini o accogliere i genitori provenienti dalla Cina continentale che accompagnano i figli nelle scuole cattoliche.

La presenza crescente di professionisti, studenti e famiglie provenienti dalla Cina continentale ha creato esigenze differenti nei vari quartieri di Hong Kong. Alcune aree ospitano molti studenti transfrontalieri, mentre altre attirano giovani professionisti grazie ai programmi di immigrazione qualificata. Nuovi complessi residenziali stanno inoltre registrando un rapido aumento di residenti di lingua putonghua. Per questo motivo, p. Lepeu invita ogni parrocchia ad adattare i propri servizi alle necessità specifiche della popolazione locale.

L’incontro tra comunità cantonese e comunità putonghua è visto come un’opportunità di arricchimento reciproco. P. Lepeu osserva che alcune tradizioni pastorali della Cina continentale, come i momenti conviviali dopo la Messa, possono contribuire a rafforzare il senso di appartenenza. In questo spirito, il sacerdote propone incontri informali e momenti di condivisione che favoriscano il dialogo tra fedeli di lingua cantonese, inglese e putonghua.

Per garantire un’integrazione stabile, la diocesi invita tutte le parrocchie a costituire gruppi di evangelizzazione in putonghua, collegati direttamente ai consigli pastorali locali. L’obiettivo è fare in modo che i nuovi arrivati diventino membri effettivi della comunità e non semplici ospiti temporanei. Pur riconoscendo alcune esitazioni iniziali da parte dei fedeli locali, p. Lepeu sottolinea l’importanza di rivolgersi a queste persone nella loro lingua per costruire relazioni umane: “Non importa se il nostro putonghua non è perfetto; saranno comunque toccati dal nostro desiderio di entrare in relazione con loro”, spiega.

Attualmente è in corso un programma pilota nei diversi decanati della diocesi, con corsi di catechesi, percorsi Alpha e laboratori dedicati a interessi e hobby. Un ruolo centrale è affidato alla collaborazione tra scuole cattoliche e parrocchie, considerate il primo punto di contatto con molte famiglie appena arrivate.

Tra le esperienze più significative il Sunday Examiner cita quella della chiesa di San Giuseppe a Kowloon Bay, dove, grazie al sostegno dei sacerdoti e delle scuole, sono stati organizzati eventi musicali natalizi e incontri per genitori in lingua putonghua, favorendo la partecipazione delle famiglie.

Anche la pastorale universitaria ha prodotto risultati incoraggianti: p. Andrew Wang ha spiegato che dal 2025 vengono organizzati incontri per studenti universitari provenienti dalla Cina continentale, sia cattolici sia non cattolici, con attività ricreative, gruppi di condivisione e accompagnamento spirituale. Sono inoltre previsti nuovi gruppi per persone in ricerca spirituale e un ritiro programmato per il mese di ottobre.

Un altro esempio positivo proviene dalla parrocchia dei Santi Cosma e Damiano a Tsuen Wan, dove p. Henry Ng Kwok-po sta favorendo già da più di dieci anni l’integrazione tra fedeli locali e immigrati attraverso liturgie e cori in putonghua. In collaborazione con la Caritas, sr. Marinei Pessanha Alves, religiosa brasiliana delle missionarie dell’Immacolata, ha inoltre avviato corsi di cantonese per madri provenienti dalla Cina continentale. Il programma, iniziato con nove partecipanti nel 2024, coinvolge oggi quaranta donne. Pur non essendo ancora cattoliche, molte di loro partecipano ormai con entusiasmo alle principali celebrazioni e attività parrocchiali. Secondo sr. Alves, il segreto del successo consiste nell’analizzare attentamente i bisogni dei migranti presenti sul territorio e sviluppare gradualmente nuovi progetti, favorendo la collaborazione e l’apprendimento reciproco tra le diverse parrocchie della diocesi.

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