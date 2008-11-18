HONG KONG

La polizia di Hong Kong ha arrestato l’ex consigliera distrettuale pro-democrazia Leticia Wong e un uomo di 32 anni di cui al momento non sono note le generalità, accusandoli di sedizione e riciclaggio di denaro. Secondo le autorità, la loro libreria Hunter Bookstore vendeva libri ritenuti “sediziosi”, capaci di alimentare ostilità verso governo, magistratura e forze dell’ordine, e avrebbe ricevuto fondi da organizzazioni politiche straniere. Già nel marzo scorso, il libraio indipendente Pong Yat-ming e tre dipendenti della sua libreria Book Punch erano stati arrestati con l’accusa di aver venduto libri considerati sediziosi. Tra i titoli contestati figurava anche una biografia di Jimmy Lai, l’editore del quotidiano Apple Dailycostretto alla chiusura, in carcere da quasi sei anni.

FILIPPINE

Le Filippine hanno bloccato temporaneamente l’app di videogiochi Gorebox dopo che un’indagine preliminare ha rilevato che uno dei sospettati adolescenti coinvolti nella sparatoria scolastica avvenuta il 22 giugno vi giocava regolarmente. L’attacco, avvenuto a Tacloban sull’isola di Leyte, ha causato la morte di tre studenti e il ferimento di altri venti. I due presunti responsabili hanno 15 e 14 anni. Gorebox è un videogioco caratterizzato da violenza estrema. Le autorità informatiche filippine hanno dichiarato di voler approfondire eventuali influenze online legate alla tragedia.

CAMBOGIA-THAILANDIA

La Corte Suprema della Cambogia ha confermato la condanna a 14 anni di carcere per i giornalisti Pheap Phara e Phorn Sopheap, dichiarati colpevoli di tradimento. I due erano stati arrestati dopo aver pubblicato una foto scattata nell’area militare del tempio di Ta Krabei, al confine conteso con la Thailandia. Alcuni media thailandesi avevano ripubblicato l’immagine, sostenendo che sullo sfondo fossero visibili mine terrestri non ancora installate. Le autorità cambogiane li accusano di aver fornito a uno Stato straniero informazioni dannose per la difesa nazionale.

INDIA

Un incendio scoppiato il 5 giugno in un data center di Tata Communications e ST Telemedia Global Data Centres a New Delhi ha causato gravi danni alle infrastrutture critiche, rendendo difficile il recupero dei dati. Secondo un documento rilanciato dall’agenzia Reuters alcuni clienti hanno subito perdite per oltre 20 anni di dati operativi. Le cause sono ancora sotto indagine, ma si sospetta il coinvolgimento di batterie al litio. L’incidente ha inoltre provocato interruzioni ad alcuni servizi di Google Cloud in India.

NEPAL

Proprio mentre i riflettori del mondo sono accesi sui Mondiali in corso negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, la federazione calcistica del Nepal (ANFA) è stata sospesa con effetto immediato dalla FIFA (la federazione calcistica internazionale) per presunte gravi violazioni dei suoi statuti causate dall’interferenza del National Sports Council di Kathmandu nel processo elettorale della federazione. Di conseguenza, le nazionali e i club nepalesi non potranno partecipare a competizioni internazionali e ANFA perderà l’accesso ai programmi FIFA e AFC (la federazione asiatica). La sospensione sarà revocata solo se il governo annullerà le misure contestate e consentirà il completamento delle elezioni secondo gli statuti federali.

COREA DEL SUD-UCRAINA

La Corea del Sud sta cercando di ottenere il trasferimento di soldati nord-coreani che hanno combattuto al fianco della Russia in Ucraina e sono stati catturati dall'Ucraina, secondo quanto riportato dal Korea Herald, che cita un alto funzionario del ministero degli esteri di Seoul, in quanto alcuni di loro in varie interviste hanno dichiarato di voler chiedere asilo in Corea del Sud. Seul e Kiev hanno già raggiunto un “accordo di base” sulla questione, da concludere con la visita in Corea del Sud del ministro degli esteri ucraino Andrej Sibiga.

TURKMENISTAN-AZERBAIGIAN

Si è tenuta la visita di Stato del presidente del Turkmenistan, Serdar Berdymuhamedov, in Azerbaigian, dove insieme al presidente Ilham Aliev ha partecipato on-line alla cerimonia di donazione della petroliera Dostlug, costruita presso il cantiere navale di Baku, con una lunghezza di 141 metri, la larghezza di 16,9 metri e il pescaggio di 4,54 metri, come ringraziamento per la costruzione una moschea nella città di Fuzuli in Azerbaigian da parte del Turkmenistan, iniziata a settembre 2025 e in corso di completamento.