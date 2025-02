Con una celebrazione nella Cattedrale di Seoul ricordato l'anniversario della fondazione dell'istituto voluto dalla Chiesa cattolica coreana nel 1975 per la missione ad gentes che conta oggi 87 missionari in 9 diversi Paesi. L'augurio di papa Francesco: "Il vostro zelo nell'annuncio del Vangelo superi ogni barriera".

Seoul (AsiaNews) - La Korean Missionary Society ha celebrato il 26 febbraio il suo 50° anniversario con una Messa nella Cattedrale di Myeongdong a Seoul. Presieduta dall'arcivescovo mons. Peter Chung Soon-taick, la Messa è stata un importante incontro per il clero e i fedeli che ha rinnovato l’impegno missionario di questa società di vita apostolica. Erano presenti anche il card. Andrew Yeom Soo-jung, arcivescovo emerito di Seoul, e il nunzio apostolico mons. Giovanni Gaspari, che ha trasmesso un sentito messaggio augurale di papa Francesco. Con loro anche i rappresentanti di diversi altri istituti missionari, tra cui i Missionari di Guadalupe, quelli di Maryknoll e le Suore Salesiane, a dimostrazione di un impegno condiviso per la missione globale.

La Messa è iniziata con una processione che ha visto la partecipazione di rappresentanti dei nove Paesi in cui la Korean Missionary Society è impegnata nel suo apostolato missionario: Papua Nuova Guinea, Taiwan, Cina, Cambogia, Mozambico, Filippine, Messico e Stati Uniti.

Nel suo messaggio, il papa ha rivolto il suo saluto e la sua vicinanza spirituale a tutti i presenti alla celebrazione eucaristica. Ha chiesto di unirsi a lui nel ringraziare Dio Onnipotente per le molte grazie ricevute nel corso degli anni. Ha inoltre espresso la speranza che questa pietra miliare ispiri “un rinnovato zelo missionario che superi le barriere culturali e l'indifferenza religiosa predicando ‘più efficacemente la verità del Vangelo in un contesto specifico, senza rinunciare alla verità’ (Evangelii Gaudium, 45)”. Papa Francesco si è detto fiducioso che i missionari continueranno a proclamare con coraggio la fede, assicurando che essa tocchi i cuori e porti a un incontro più profondo con Gesù Cristo. Ha raccomandato tutti all'amorevole intercessione della Beata Vergine Maria e ha impartito la sua benedizione come promessa di saggezza, forza e gioia nel Signore.

Istituita dalla Conferenza episcopale coreana nel febbraio 1975 su impulso del vescovo emerito di Busan mons. John A. Choi Jae-seon, la Korean Missionary Society conta attualmente 87 membri, tra cui 85 sacerdoti missionari e due missionari laici.