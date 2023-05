di Shafique Khokhar

Mentre il Paese è in subbuglio per la vicenda giudiziaria dell'ex premier, a Faisalabad un nuovo grave caso di violenza contro una ragazzina rapita in casa sua e violentata per 7 giorni da persone note. Notabili musulmani locali premono perché sia ritirata la denuncia. L'ong Voice Pakistan: "La protezione delle ragazze cristiane minorenni è diventato il problema principale delle minoranze religiose"