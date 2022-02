Bhopal (AsiaNews/Agenzie) - Il governo locale dello Stato indiano del Madhya Pradesh ha intenzione di introdurre l’anand, cioè la felicità, tra le materie scolastiche. Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Istruzione, Inder Singh Parmar, che ha presentato l’iniziativa come una risposta alla crescita dei suicidi tra gli studenti dopo la pandemia da Covid-19. “Vogliamo aiutare le nuove generazioni a rafforzarsi mentalmente”, ha sostenuto il politico.

Nello Stato - governato dal Bjp, il partito dei nazionalisti indù - esiste già un dipartimento della felicità, istituto quattro anni fa, che ha preparato un apposito manuale per gli studenti. L’anand sarà inserita come materia di studi a sé per gli adolescenti che frequentano le classi dalla nona alla dodicesima nel sistema scolastico locale. Gli insegnanti - ha spiegato ancora il ministro - saranno preparati con appositi corsi “per aiutare gli studenti a cambiare il proprio stile di vita, comprendendo attraverso la meditazione la propria forza interiore e combattendo contro una visione materialista”.

Il Madhya Pradesh è il secondo Stato indiano dopo il Maharashtra per numero di suicidi tra gli studenti. Un fenomeno che nel 2020 ha fatto registrare una crescita del 15%, con ben 235 giovanissimi che si sono tolti la vita. “Prima del Covid-19 avevamo 3 studenti ogni 10 che avevano bisogno di sostegno psicologico, adesso sono diventati 7 ogni 10”, ha commentato lo psichiatra clinico Satyakant Trivedi.