Le notizie di oggi: india e Francia collaboreranno per la produzione di missili. Trump ha chiamato la premier giapponese e il presidente cinese Xi Jinping ma non ha fatto riferimento a Taiwan sui suoi social. Gli Stati Uniti vogliono rimuovere la protezione temporanea per i birmani, sostenendo che con le elezioni il Paese sia tornato sicuro.

PAKISTAN - AFGHANISTAN

Almeno 9 bambini e una donna sono stati uccisi in un attacco armato del Pakistan nei confronti dell'Afghanistan, ha riferito il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid. A essere presse di mira sono state le province di L'host, Munari e Paktika. Si tratta probabilmente di una risposta a un doppio attentato suicida avvenuto a Peshawar nei giorni scorsi.

INDIA - FRANCIA

L'azienda indiana statale Bharat Electronics Limited (BEL) e la francese Safran Electronics and Defence (SED) hanno firmato un accordo di joint venture per la produzione di missili aria-terra HAMMER in India. I sistemi d'arma saranno poi montati sui caccia Rafael già in dotazione all'aviazione e alla marina indiana.

CINA - GIAPPONE - TAIWAN - USA

Il presidente statunitense Donald Trump ha detto che ha accettato un invito dell’omologo cinese Xi Jinping di andare in visita a Pechino ad aprile. La notizia è stata resa noto dopo una telefonata tra i due in cui sono stati toccati diversi argomenti, dal fentanyl alle tensioni su Taiwan, di chi però Trump non ha fatto menzione nel suo post sul social Truth. La Cina ha detto che il ritorno dell'isola sotto il controllo di Pechino è fondamentale, mentre per il governo di Taiwan "non è un'opzione", ha riferito il governo. A tal proposito, Trump ha chiamato anche la prima ministra del Giappone, Sanae Takaichi, che aveva inizialmente commentato la possibilità di un intervento militare se la Cina dovesse riannettere Taiwan.

USA - MYANMAR

L'amministrazione Trump ha dichiarato che porrà fine alla protezione temporanea per i cittadini del Myanmar negli Stati Uniti, sostenendo che possono tranquillamente tornare nel Paese, considerato che nei prossimi mesi si terranno elezioni che secondo Washington porteranno a un miglioramento della situazione. Si tratta in realtà di elezioni condannate come farsa da diverse organismi internazionali.

NEPAL

Oltre 800mila ragazzi e ragazze che non hanno mai partecipato a un’elezione si sono registrati in Nepal per votare alle prossime votazioni, che si terranno il 5 marzo. Si tratta delle prime elezioni dopo che un'ampia rivolta giovanile a settembre ha deposto il governo.

ARABIA SAUDITA

L’Arabia Saudita ha intenzione di aprire due nuovi negozi di alcolici, tra cui uno solo per il personale straniero non musulmano che lavora per Aramco. Altri store, parte degli sforzi del principe ereditario Mohammed bin Salman per aprire il Paese, dovrebbero sorgere nella provincia orientale di Dhahran e a Gedda.

RUSSIA

È stato pubblicato in Russia il nuovo Dizionario della lingua russa statale, che sarà obbligatorio per tutti i documenti ufficiali, a cui dovranno orientarsi le scuole e in tutte le forme di verifica di esperti. Alla sua stesura ha collaborato anche il patriarcato di Mosca, e molti termini sono stati introdotti in base alle congiunture politiche attuali, come la definizione di “democrazia” come “forma di governo negli interessi delle persone dominanti”.

ARMENIA

In due grandi centri commerciali di Erevan saranno aperti uffici “super-moderni” per i servizi ai migranti e alle verifiche del ministero degli Interni, con apparecchi di raccolta autonoma dei dati biometrici, stanze per i bambini e standard internazionali di servizio. Lo ha comunicato la ministra Arpine Sarkisyan, per “voltare pagina rispetto alle strutture antiquate e inefficaci del sistema dei passaporti, vogliamo rompere gli stereotipi”.