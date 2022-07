Le altre notizie del giorno: membri del Partito comunista cinese raggiungono il livello record di 96,7 milioni. Aerei militari del Myanmar sconfinano in territorio della Thailandia. Pakistan pronto a bloccare internet dopo serie di blackout elettrici. La Turchia attende risposte dei talebani per la gestione dell’aeroporto di Kabul. Censura in Russia colpisce la cultura.