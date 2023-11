In dono al card. Chow un'immagine di Matteo Ricci. Si tratterrà cinque giorni, come aveva fatto il neo-porporato ad aprile nella capitale cinese. Tra gli incontri anche la visita al Seminario. L'auspicio espresso dal vescovo di Hong Kong di una comprensione più profonda e legami umani più stretti tra le due diocesi.

Hong Kong (AsiaNews) - È iniziata questa sera con la recita dei vespri nella cappella della Curia diocesana la visita a Hong Kong del vescovo di Pechino, Joseph Li Shan. La visita del presule - che dall’anno scorso è anche presidente dell’Associazione patriottica dei cattolici cinesi, l’organismo “ufficiale” controllato dal Partito comunista - ricambia quella compiuta a Pechino dal cardinale Stephen Chow Sau-yan, nello scorso mese di aprile, la prima di un vescovo di Hong Kong nella capitale cinese dopo quasi trent’anni.

La visita di Li Shan durerà cinque giorni - esattamente quanto quella di Chow a Pechino. In mattinata era stato lo stesso porporato, insieme al vescovo ausiliare Joseph Ha, ad accogliere mons. Li presso il Centro diocesano di Caine Road, a Hong Kong. Nell'ufficio del cardinale è avvenuto lo scambio dei doni per celebrare la storica visita. Il vescovo Li ha consegnato al cardinale Chow un'immagine in vetro del venerabile Matteo Ricci, mentre il cardinale ha consegnato al vescovo di Pechino un'immagine dei santi Pietro e Paolo scolpita su marmo bianco.

Durante la sua visita a Hong Kong il vescovo Li incontrerà diversi uffici della diocesi, con l’intenzione di far crescere gli scambi e la collaborazione. Tra le tappe piùimportanti alcune istituzioni educative e il seminario dell’Holy Spirit. Significativo anche il fatto che alcuni rappresentanti della diocesi di Pechino parteciperanno anche alla Terza Conferenza internazionale dei diaconi permanenti cinesi che si sta tenendo proprio in questi giorni e che insieme a quelli di Hong Kong vede presenti anche diaconi permanenti di origini cinesi provenienti da Stati Uniti, Canada, Australia e Singapore.

Nella Messa di ringraziamento per la sua elevazione alla porpora, il card. Chow il 4 novembre aveva espresso l’auspicio che la visita di cinque giorni del vescovo Li porti a una comprensione più profonda e a legami umani più stretti tra le Chiese di Hong Kong e Pechino.