Le altre notizie del giorno: Israele abbatte drone di Hezbollah; la Cina ha aumentato la vendita alla Russia di materie prime per uso militare. Nancy Pelosi visiterà Taiwan in agosto. Dal golpe militare, 50 membri della Lega nazionale per la democrazia sono morti. Da invasione dell’Ucraina, 113.500 aziende russe hanno chiuso. Procura tagika apre indagine su morte di dimostranti nel Gorno-Badakšan.

PAKISTAN

Il Pti dell’ex premier Imran Khan ha vinto 15 dei 20 seggi in palio nelle elezioni suppletive per la camera legislativa del Punjab, guadagnando la maggioranza in coalizione con il Pml-Q. La provincia era la roccaforte del Pml-N, la formazione dell’attuale primo ministro Shehbaz Sharif. Khan chiede ora elezioni anticipate a livello nazionale.

ISRAELE-LIBANO

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver abbattuto ieri un piccolo drone che aveva sconfinato dal Libano. Secondo le Forze armate dello Stato ebraico, il velivolo è stato lanciato da Hezbollah, il partito sciita pro-Iran.

CINA-RUSSIA

Pechino nega tutto, ma dati del suo ufficio delle dogane dimostrano che nei primi cinque mesi dell’anno aziende cinesi hanno accresciuto l’export verso la Russia di materie prime per uso militare. Gli Usa hanno già sanzionato alcune di queste compagnie cinesi, in quanto violano le sue sanzioni a Mosca per l’invasione dell’Ucraina.

STATI UNITI-TAIWAN

Nancy Pelosi visiterà Taipei ad agosto, una mossa che provocherà l’inevitabile reazione negativa di Pechino. In origine il viaggio era previsto in aprile, ma è stato cancellato dopo che la speaker della Camera Usa dei rappresentanti è risultata positiva al Covid-19

MYANMAR

Dal colpo di Stato militare del febbraio 2021, almeno 50 esponenti della Lega nazionale per la democrazia hanno perso la vita, uccisi dai golpisti o morti in carcere. Il partito di Aung San Suu Kyi, leader del governo civile deposto dai generali, conta anche 900 ex parlamentari arrestati.

RUSSIA

Dall’inizio della guerra in Ucraina, a causa delle sanzioni occidentali e del crollo dei consumi, in Russia hanno chiuso 113.500 aziende, come hanno calcolato gli esperti della rete FinExpertiza sulla base dei dati dell’Agenzia russa delle entrate. Il business russo perde in media 930 ditte al giorno, avvicinandosi ai record negativi della pandemia.

TAGIKISTAN

La procura generale tagika ha accettato la richiesta dell’opinione pubblica, decidendo di controllare i video delle Forze dell’ordine durante l’operazione anti- terroristica nella provincia di Rušan, il luogo dove si erano svolte le manifestazioni indipendentiste della regione autonoma del Gorno-Badakšan, per chiarire le circostanze della morte di diverse persone tra i dimostranti.